Prlainović za CdM: Peto mjesto CG je izvanredan uspjeh, Srbija nije zaslužila zlato

Peto mjesto crnogorskih vaterpolista na nedavno održanom Svjetskom šampionatu u Budimpešti je izvanredan rezultat, ocijenio je za CdM jedan od najboljih igrača na planeti Andrija Prlainović.

„Ajkule“ su zaustavljene u četvrtfinalu od Grčke, a onda su u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta bile najuspješnije.

“Za ovaj sastav Crne Gore 5. mjesto na planeti je izvanredan rezultat. Ko kaže drugačije, taj ili ne poznaje vaterpolo dobro ili ima neke druge motive zbog kojih to priča. Na ovakvom turniru, ostaviti Italiju iza sebe je uspjeh. Jeste bio previše ubjedljiv poraz u četvrtfinalu od Grka, ali i to se dešava kada imate tim sa tolikim brojem debitanata na velikom takmičenju. Nedostajao je Aleksandar Ivović, koji je od Barselone 2013. vođa reprezentacije, najbolji i najbitniji igrač. S njim u timu, to bi izgledalo drugačije i sada u Budimpešti”, kazao je Prlainović.

Iza rođenog Novljanina je još jedna duga i naporna sezona, a u rezultatskom smislu prilično uspješna. Ovaj 30-godišnjak je s mađarskim Solnokom postao klupski prvak Evrope, dok je sa selekcijom Srbije osvojio Svjetsku ligu i bronzu na šampionatu planete.

“Prelazak u Solnok je bio prirodan, jer sam u taj klub došao zbog sportskih motiva, a ne finansijskih. U Reku sam imao odlične uslove, živio u Liguriji, koja me jako podsjeća na Boku Kotorsku i sa te strane sam zaista uživao. Ipak u profesionalnom smislu, kao igrač, bio sam sve manje i manje ispunjen, igrao sam svega 12-15 utakmica godišnje i na kraju sezone 2015/2016, početkom juna, stigao je poziv Solnoka koji sam prihvatio. Solnok mi je od starta izgledao kao potencijalno dobra priča, svidjelo mi se kako je koncipirana ekipa i znao sam da ću u timu imati veliku ulogu i minutažu, baš onako kako volim. Ostalo se sve zna, osvojili smo sve trofeje, uz fantastićan F6 turnir u Budimpešti. Ostaću u Solnoku još najmanje dvije sezone”, napomenuo je Prlainović, pa se osvrnuo na rezultate nacionalnog tima.

“S reprezentacijom smo odbranili Svjetsku ligu i uzeli bronzu na SP. Uspješna sezona, istina je da se ne može uvijek do zlata, ali ovaj put smo sami sebe pobjedili. Po kvalitetu bili smo za zlato, nismo ga zaslužili i to je kraj priče o tome. Biće prilike da opet budemo zlatni”, poručio je on.

Po­da­tak po ko­me je An­dri­ja ušao u istoriju je taj da ni­ko­me pri­je nje­ga ni­je po­šlo za ru­kom da osvo­ji Ligu šampiona sa če­ti­ri raz­li­či­ta ti­ma. Pri­je Sol­no­ka, Pr­la­i­no­vić je to ura­dio sa Par­ti­za­nom, Cr­ve­nom zve­zdom i Pro Re­kom.

“To je značajan podatak i izdvaja me od drugih igrača. Tako se to pogodilo kod mene, da uvijek igram u timovima koji se bore za vrh. Istina je i da sam ja uvijek birao takve timove. Titula sa Zvezdom je neuporediva, iz mnogo razloga. Tako nešto se nije dogodilo nikad ranije, a teško će se nekad i dogoditi. U suštini, zna se sve o toj sezoni i tom timu. Bilo je zadovoljstvo biti kapiten tim momcima i podići pehar LŠ u Beogradu pred našim ljudima.To je nešto neprocjenjivo”, izjavio je Prlainović i dodao:

“Jako mi je draga i ova titula sa Solnokom. To je klub gdje su zaista svi zaslužni za rezultat koji je napravljen. Od predsjednika do ljudi koji rade na bazenu, svako ima svoje zasluge i svima dugujem veliku zahvalnost na prijemu koji sam imao pri dolasku. Mađari zaista znaju da cijene sportiste, a pogotovo vrhunske”.

Dominacija reprezentacije Srbije prekinuta je u Budmpešti. “Delfini” su morali da se zadovolje bronzom, a plasmana u finale koštao ih je poraz od Hrvatske. Prlainović je na toj utakmici blistao, pogađao iz svih pozicija (šest golova), ali bilo je uzalud.

“Moja partija je ipak ostala u sjenci poraza. U šali poslije utakmice sam rekao da je bilo bolje dok sam davao gol-dva po utakmici ili nijedan – tada smo redovno pobjeđivali. Nije Hrvatska odigrala briljantnu utakmicu, prije bih rekao da smo mi bili jako loši u odbrani. Hrvatska jeste pokazala najviše na ovom prvenstvu i zaslužili su to zlato. Dugo su u vrhu, često i u finalu, sada su dočekali svoj trenutak. Mađari i Grci su konstanto u vrhu, skoro na svakom takmičenju u posljednjih par godina. Italija je podbacila i plasmanom i igrom”, osvrnuo se Andrija na dešavanja u Budmpešti.

Vladavina Srbije svjetskim vaterpolom trajala je dosta dugo. Čak deset uzastopno osvojenih zlatnih medalja imali su popularni “delfini”, dok nisu izgubili od Hrvatske u polufinalu Mundijala.

“U moderno doba nešto slično je rukometna reprezentacija Francuske, mada ni oni nisu imali takav kontinuitet osvajanja zlatnih medalja. Pred nama je još mnogo prilika, uključujući i Olimpijske igre u Tokiju, kao krajnji i glavni cilj u ovom ciklusu. Cilj se zna – još jedno zlato”, zaključio je Prlainović.