Srbija poslije penal drame odbranila evropski tron

Četvrti put uzastopno Srbija je osvojila titulu prvaka Evrope u vaterpolu.

Poslije velike drame i peteraca ekipa Dejana Savića je u Barseloni savladala domaćina Španiju ukupnim rezultatom 12:10, dok je nakon 32 minuta borbe u bazenu rezultat bio 7:7.

Jedini peterac promašio je Španac Fernandez u trećoj seriji, kada je pogodio stativu, dok je na kraju Miloš Ćuk dao odlučujući gol za “delfine”.

🎥 THE MOST IMPORTANT PENALTY SHOT OF #WP2018BCN! Congratulations @WaterpoloSerbia! 🏆 🏆🏆 pic.twitter.com/oTmhB0yF0e

— WP2018BCN (@wp2018bcn) July 28, 2018