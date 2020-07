Sukno: Nadam se da nećemo još dugo godina pričati kako je nekad Primorac bio jak

Sandro Sukno je i zvanično novi trener Primorca. Slavni, nekadašnji hrvatski reprezentativac, olimpijski, svjetski i evropski osvajač medalja, stigao je u Kotor i upregnuće sve što je naučio u karijeri, kako bi nekadašnjeg prvaka Evrope vratio gdje mu je mjesto.

U to vjeruje, a u njega vjeruju predsjednik kluba Mlađan Janović i još jedna legenda, sportski direktora – Antonio Petrović.

Šampionski gen, talenat i ogroman rad, pomogli su Suknu da se dugo zadrži u vrh svjetskog vaterpola. Mladi tim Primorca dobio je bingo!

“Svako ima svoj kvalitet. Svako je drugačiji. Radio sam sa vrhunskim trenerima i oduvijek me privlačila misao da i poslije karijere ostanem u vaterpolu. Tako da sam malo gledao sport i sa druge strane, zanimalo me kako ko vodi ekipu. Vidio sam da i od dobrog i lošeg trenera može puno da se nauči. Mislim da je za ovaj poziv bitna igračka karijera i svlačionica, jer tek onda znaš kako sve funkcioniše iznutra i lakše je vladati situacijama. Kada prođeš kroz kolektive od 13 do 18 igrača, drugačijih glava, gdje svako juri svoju priču, ako si pametan i ako zapamtiš kako je to funkcionisalo, onda sebi možeš puno da olakšaš. Kroz karijeru sam shvatio da je kvalitetan rad i dobra atmosfera baza svega”, rekao je Sukno.

Sukno kao trener može biti dobar primjer za svakog mladog takmičara u Primorcu da svaki dan priliku u bazenu cijeni i doživljava kao uživanje, privilegiju i šansu za ostvarenje.

“Ne želim da me previše doživljavaju kao bivšeg igrača. Želim biti oslonac. Na primjer, u A reprezentaciji su vrhunski igrači, koje samo malo možeš usmjeriti i to kratkim savjetima. Dok je ovdje, u Primorcu, druga priča. Nažalost, dugi niz godina je bilo problema sa infrastrukturom i treninzima. Zato moramo krenuti novim putem, jer Primorac zaslužuje da se vrati kao ozbiljan klub. Ali, prvenstveno nam je bitan bazen, onda sistem i rad. Onda možemo biti ozbiljniji. U Primorcu su mladi i talentovani igrači, a ovo su najbitnije godine za njih. Vjerujem da bi kasnije mogli da imaju bolju karijeru. Moj cilj je da se momci izbore za mladu i seniorsku reprezentaciju, a kasnije da imamo što kvalitetnije rezultate. Ne možemo najavljivati trofeje, jer treba da vidimo kako ćemo funkcionisati i koja će takmičenja biti aktivna. Za sada je cilj da sve uspostavimo i počnemo kvalitetno da radimo.”

Planovi su tu, ali Sukno ne želi da istrčava.

“Da nam je neko rekao prije godinu da se neće održati Olimpijske igre, odgovorili bi: ’Nemoguće, ti si lud’. Zaista je teško planirati. Trenutno se vidim u Primorcu i sigurno sebe vidim u stručnom štabu reprezentacije dok je Ivica Tucak selektor. A onda na dalje ćemo vidjeti. Tucak je selektor sigurno do OI, kada će nas obavijestiti kako vidi sebe dalje. Mislim da ćemo se i mi na osobnom nivou dogovarati.”

Mlađan ima manire i kvalitet da Primorac podigne na stabilne noge

Da li je brzo došlo do dogovora sa Mlađanom Janovićem?

“Kontaktirao me, pitao me i objasnio u kom smjeru bi to moglo da ide i rekao mi je da razmislim. Brzo smo se dogovorili. Mlađana cijenim kao bivšeg protivnika, ima sjajne manire i ima kvalitet i van bazena da podigne Primorac na stabilne noge, što zaslužuje klub koji je pun istorije. Nadam se da nećemo još dugo godina pričati kako je nekad Primorac bio jak, nego da će se klub stabilizovati u svim segmentima i da će se u budućnosti pričati kako je Primorac dobar i jak.”