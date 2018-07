Ajkule uz oscilacije pobijedile Francusku

Uz povremene oscilacije, crnogorska vaterpolo reprezentacija pobijedila je Francusku 8:6 na startu Evropskog prvenstva u Barseloni.

Nakon startnih 3:0 za “ajkule” činilo se da će izabranici Vladimira Gojkovića lakše doći do prvih bodova na kontinentalnom šampionatu.

Međutim, uporni Francuzi nisu odustajali, a imali su u svojim redovima veoma raspoloženog Iga Kruziju, koji je sa nekoliko golova vratio neivzjesnost.

Dva minuta prije kraja Kruzija,koji je svojevremeno bio i crnogorski reprzentativac smanjio je na 7:6, ali je dileme otklonio Aleksandar Ivović u sljedećem napadu.

Pored ne baš sjajne igre selektora Gojkovića sigurno će zabrinuti činjenica da su njegovi momci dali samo dva gola iz devet situacija sa igračem više.

Upravo je popularni Leka Ivović bio naš najefikasniji igrač sa tri gola, dok je Kruzija dao tri pogotka sa druge strane.

U sljedećem kolu Crna Gora će u srijedu od 17 sati igrati protiv Malte.

CRNA GORA – FRANCUSKA 8:6 (3:1, 1:1, 2:2, 0:0)

Sudije: Aleksandresku (Rum), Tojgarli (Tur), Igrač više: Crna Gora 9 (2), Francuska 7 (2), Peterci: Francuska 1 (1)

CRNA GORA: Lazović, Draško Brguljan, Drašković 1, Petković, Đuro Radović 1, Aleksandar Radović 2, Janović, Đurđić, Ivović 3, Mišić, Čučković, Spaić 1, Šćepanović.

FRANCUSKA: Garso, Sodadije, Olivon, Bašalie 1, Kac, T. Verno, Kruzija 3, Dino 1, R. Verno, Kanon, Vanpeperštret 1, Lapon, Fontani.

B.J.

Tok meča:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

8:6- Ivović daje još jedan gol sa velike udaljenosti i čini se da je sada sve riješeno. Minut i po do završetka.

7:6- Kruzija vraća neizvjesnost trećim golom. Još dva minuta do kraja.

7:5- Drašković uzvraća sa čovjekom više u bazenu, važan gol!

6:5- Bašalije u prvom napadu Francuza sa dva igrača više.

TREĆA ČETVRTINA:

Poslije tri četvrtine 6:4 za naš tim. Razigrao se Igu Kruzija, dao dva gola i vratio Francusku u utakmicu. Na startu posljednjeg perioda “trikolori” će imati dva igrača više nakon isključenja Ivovića i Petkovića.

6:4- Drugi gol Radovića pola minuta pred kraj treće četvrtine.

5:4- Ponovo ljevica Kruzije, Francuzi su opet smanjili na gol zaostatka.

5:3- Đuro Radović, konačno pogodak sa igračem više. Imali su prethodno Francuzi šansu da izjednače, ali je Lazović odbranio zicer.

4:3 – Kruzija daje lijep gol, Francuzi su samo na minus jedan.

DRUGA ČETVRTINA:

Po gol u drugoj četvrtini, na polovini utakmice 4:2 za Crnu Goru. Naši igraju jako u odbrani, ali brine samo jedan gol iz pet prilika sa igračem više.

4:2- Sodadije je pobjegao Radoviću na dva metra, a nije pomoglo ni isplivavanje Lazovića sa gola.

4:1- Aleksandar Radović pogađa sa distance u trenutku kada su ekipe bile izjednačene u bazenu. Gol u drugoj četvrtini poslije pet minuta.

PRVA ČETVRTINA:

Nakon osam minuta 3:1 za Crnu Goru. U laganom ritmu igraju naši momci, dva lijepa gola Ivovića i jedan Spaića, čini se da zasad sve funkcioniše kako treba. U dvije situacije sa igračem više naš tim dao je jedan pogodak.

3:1- Dino iz peterca, koji je prethodno skrivio Mlađan Janović.

3:0 – Bomba Leke Ivovića sa preko osam metara, njegov drugi gol na ovoj utakmici.

2:0 – Vladan Spaić, pogodak sa igračem više nakon još jedne asistencije kapitena Brguljana.

1:0 – Ivović je odlično uplivao i iskoristio dodavanje Draška Brguljana da postigne prvi gol na Evropskom prvenstvu.

