Da li zaista treba da strahujemo od Kima? Njemac kaže ne

Pjongjang ne prijeti samo ovih dana svojim raketama – on to radi decenijama. Koliko je to oružje zaista prijetnja?

Njemački raketni stručnjak Robert Šmuker rekao je za Dojče veče da nije impresioniran tehnologijom Sjeverne Koreje i ističe da nijedna strana, ni Pjongjang ni Vašington ne žele da započnu rat.

“Sve je to politički blef. To što se naziva sjevernokorejskom interkontinentalnom raketom Hwasong 14, ispaljeno je dva puta, uglavnom potpuno vertikalno. Pokušali smo da rekonstruišemo njene mogućnosti i ispalo je da ona pri jednoj toni tereta ima domet od možda nekih 5.200 kilometara. Ne znamo da li ta zemlja ima nuklearno oružje i pogotovo ne znamo koliko su teške te bojeve glave, ali ako Sjeverna Koreja i ima takvo oružje, onda one sigurno nisu baš lake. Zato polazim od toga da te rakete mogu da lete i na većim udaljenostima, ali ih nikako ne bih nazvao interkontinentalnima”, navodi Šmuker.

Dodaje i da je druga stvar veoma važna.

“Kad lansirate, morate i da pogodite. Oni još nikada nisu lansirali raketu na veliku udaljenost. Moraju takođe i da se naprave tablice gađanja, tada može da se puca i u daljinu. Ali za takvu tablicu potrebno je mnogo pokušaja. Svaka od putanja morala bi tačno da se izmjeri. Iz svega toga onda može da se napravi priručnik u kome se vidi kako se ispaljuje i kuda će projektil da ode. Za sada toga uopšte nema. Sve što smo vidjeli iz Sjeverne Koreje jesu lijepa demonstrativna lansiranja i to u 70 do 80 odsto slučajeva sa starim ruskim raketama. To su rakete „Skad“, „Nodon“ i „Točka“ za koje znamo da dolaze iz Rusije”, dodaje Šmuker.

On je istakao da su na prethodnim vojnim paradama u Pjongjangu uglavnom predstavljane stare ruske rakete, dok nove pokreću ruski motori.

“Veza sa Rusijom nije samo postojala kod starijih raketa, ona postoji i danas, barem kada je riječ o raketnim motorima. Ogroman je trošak i napor da se proizvede sedam različitih raketa. Za to vam je potrebno sedam različitih timova koji će da vode projekte, pogoni za proizvodnju raketa potpuno drugačijeg kalibra, različite sirovine, različito gorivo, različiti materijali. Potrebno je beskrajno mnogo alata, mašina i propisa za proizvodnju. Ogroman je zadatak sve to voditi istovremeno i onda na kraju prilikom prvog lansiranja još i biti uspješan. To još niko nije uspio – osim ako je raketa došla odnekud spolja. To ne mora nužno da bude ruska Vlada”, kazao je on.

U svakom slučaju dolazi iz Rusije, odnosno iz zemalja bivšeg SSSR-a.

“Tamo ima i kriminalnih organizacija koje žele da zarade. Svjesno kažem: ne vlada. Kažem da su to institucije, osobe i grupe. Da li su to i preduzeća – to ne znam. Ali to su ljudi koji to mogu da nabave, da odu tamo i pomognu, pa i u upravljanju. Dakle, da se pobrinu da sve funkcioniše. Naravno da je to tehnologija iz šezdesetih i sedamdesetih prošlog vijeka, to jasno vidimo na primjer kod raketa Musudan ili Hwasong 10. Sasvim je jasno da je to bivša raketa za podmornicu koja je modifikovana. Siguran sam da Kim Džon Un ima veoma malo takvih raketa, ako ih uopšte još ima. Nisam siguran ni da li su uprkos svemu u posjedu nekih drugih. Dakle, dogodiće se da će se Kim ponašati kao da su njegove, lansiraće ih neko drugi, a Kim je samo maska za te eksperimente”, istakao je Šmuker.

Upitan da li bi trebalo shvatiti ozbiljno Kimovu najavi gađanja ostrva Guam, kaže da čak i ako to pokuša, nije siguran da će biti precizan.

“Guam je relativno blizu, SAD su mnogo dalje, ali sve to nije važno. Sve je to da bi se nešto pričalo”, zaključio je Šmuker.