Slučajno dodirnuo muškarca, pa završio u zatvoru

Britanskom turisti Džejmiju Haronu, koji je za odmor otputovao u Dubai, prijeti kazna zatvora do tri godine zbog “neprimjerenog ponašanja u javnosti”.

Haron je otišao s društvom u jedan noćni klub, a kada je počeo da se probija kroz gužvu, dodirnuo je slučajno kuk jednog muškarca kako ga ne bi polio pićem. Turista u tom trenutku nije ni slutio da će ga taj potez uvaliti u velike probleme.

Zbog “incidenta” je uhapšen i određen mu je pritvor od 30 dana, a do sada je na sudske troškove potrošio više od 30.000 funti, prenosi Dejli mejl.

I bet most people dont realise consuming alcohol is illegal in Dubai…..Briton Jamie Harron faces jail in Dubai bar https://t.co/GmOzNXbGJf pic.twitter.com/izSYmhBUTq

— The Byroms (@TheByroms) October 7, 2017