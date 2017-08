Gdje su nestali saudijski prinčevi?

U posljednje dvije godine nestala su tri saudijska princa koja su živjela u Evropi.

Svi su bili ključne figure u vlasti Saudijske Arabije, a postoji dokaz da su svi oteti i poslati nazad u svoju zemlju, piše BBC.

Od tada se o njima ništa nije čulo.

Rano ujutro 12. juna 2003, saudijski princ Sultan bin Turki bin Abdulaziz došao je u palatu u predgrađu Ženeve, u vlasništvu njegovog ujaka, pokojnog kralja Fahda.

Kraljev omiljeni sin, princ Abdulaziz bih Fahd pozvao je princa Sultana na doručak. Abdulaziz je od Sultana zatražio da se vrati u Saudijsku Arabiju, gdje će se riješiti sukob nastao zbog Sultanovog kritikovanja saudijskog vođstva. Sultan odbija, Abdulaziz odlazi da telefonira.

Drugi čovjek u prostoriji, saudijski ministar za islamske poslove Šeik Saleh al Šeik, odlazi, nakon čega dvojica maskiranih muškaraca upadaju u sobu. Oni su pretukli Sultana, zavezali ga i zaboli mu injekciju u vrat. Nesvjesnog ga prebacuju na aerodrom, u medicinski avion. Ovo je Sultanova verzija događaja, kako je ispričao švajcarskom sudu mnogo godina kasnije, navodi BBC.

Sultan je prethodno stigao u Evropu radi liječenja, nakon čega je počeo da kritikuje saudijsku vladu u intervjuima. Žalio se na korupciju i pozvao na niz reformi, naveo je BBC, a prenosi “Blic”.

Otkako je kralj Abdulaziz, poznat kao Ibn Saud, osnovao Saudijsku Arabiju 1932, u zemlji vlada apsolutna monarhija. Nema tolerancije prema disidentima.

Princ Turki bin Bandar bio je major saudijske policije, odgovoran za čuvanje kraljevske porodice. Zbog svađe oko nasljedstva završio je u zatvoru, a nakon oslobađanja pobjegao je u Pariz, gdje je 2012. počeo da objavljuje snimke na “Jutjubu”, pozivajući na reforme u svojoj zemlji.

Po istom receptu, Saudijci su probali da ubijede Turkija da se vrati. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ahmed al Salem pozvao ga je, a princ je snimio i objavio razgovor na internet:

“Svi iščcekuju tvoj povratak, Bog te blagoslovio”, rekao je Salem.

“Iščekuju moj povratak?” upitao je Turki. “Šta je sa pismima koje ste mi slali? ‘Kopile, dovući ćemo te kao Sultana bin Turkija'”.

Salem se smije. “Neće te dirati. Ja sam tvoj brat”, kaže.

“Ta pisma su od tebe”, odvraća Turki.

On je objavljivao snimke do jula 2015, nakon čega je nestao.

Njegov prijatelj Vael al Kalaf, bloger i aktivista, kaže da je saznao da su Turkija odveli u pustinjsku kraljevinu. Nakon duže potrage, otkrio je članak u marokanskim novinama, u kojima je pisalo da se Turki vraća u Francusku nakon posjete Maroku, gdje je uhapšen i pritvoren i gdje mu je određeno deportovanje.

Ne zna se zasigurno šta se dogodilo Turkiju bin Bandaru, ali je prije nestanka dao Vaelu kopiju svoje knjige sa porukom: “Dragi Vaele, ove izjave ne treba objavljivati, osim ako me ne kidnapuju ili ubiju. Znam da će se to dogoditi. Takođe znam kako zlostavljaju moja i prava saudijskih ljudi”.

Otprilike u isto vrijeme, osim Turkija nestao je još jedan saudijski princ, Saud bin Saif al Nasr.

Saud je 2014. počeo da kritikuje saudijsku monarhiju na “Tviteru”. Pozvao je na krivično gonjenje saudijskih zvaničnika koji su podržali svrgavanje s vlasti egipatskog predsednika Mohameda Morsija.

Nakon što je anonimni saudijski princ napisao dva pisma u kojima poziva na uklanjanje kralja Salmana s vlasti, Saud je jedini pripadnik kraljevske porodice koji je to javno podržao. Ovo je bilo ravno izdaji i možda je zapečatilo njegovu sudbinu.

Drugi princ-disident, Kaled bin Farhan, koji je pobjegao u Njemačku 2013, vjerovao je da je Saud bio namamljen da dođe iz Milana u Rim da razgovara o poslu sa rusko-italijanskom kompanijom koja je htjela da otvori filijale u Zalivu.

Privatni avion kompanije došao je po princa Sauda. Ali nije sletio u Rim, sletio je u Rijad. Ispostavilo se da su saudijski obavještajci fabrikovali čitavu operaciju. Sada je sudbina princa Sauda ista kao princa Turkija, a to je zatvor… Jedina moguća sudbina je podzemni zatvor – ispričao je Kaled, prenio je BBC.

Princ Sultan je išao od zatvora do kućnog pritvora. Zbog lošeg zdravlja dozvoljeno mu je da ode na liječenje u Boston, gdje je odmah podnio tužbu švajcarskom sudu, optužujuci princa Abdulaziza bin Faha i šeika Saleha al Šeika da su ga kidnapovali 2003. Ali, švajcarske vlasti su pokazale malo zanimanja sa ovaj slucaj.

U januaru 2016, Sultan je, poput Sauda bin Saifa al Nasra, bio namamljen da napusti hotel u Parizu i ode na let. Planirao je da posjeti oca, takođe poznatog kritičara saudijske vlade, u Kairu. Saudijski konzulat mu je ponudio privatni mlaznjak. Uprkos onome što se dogodilo 2003, prihvatio je ponudu. Dvoje od 18 pratilaca u avionu dalo je anonimne izjave o dešavanjima na letu.

Avion je uzletio, pokazatelji su govorili da idu za Kairo, ali dva i po sata kasnije monitori su otkazali. Princ Sultan je spavao u svojoj prostoriji, probudivši se sat prije slijetanja. Kad su shvatili da slijeću u Saudijsku Arabiju, Sultan je počeo da udara šakama u vrata kokpita i zove u pomoć.

Naređeno im je da ostanu na svojim mjestima. Napolju se vidjela gomila muškaraca sa puškama koji su opkolili avion. Vojnici su izvukli Sultana iz aviona, dok je dovikivao svojim pratiocima da zovu američku ambasadu, piše BBC.

Princ je odveden u hotel, gdje je držan tri dana bez pasoša i telefona, nakon čega mu je bilo dozvoljeno da ode gdje želi. Prije nego što je otišao, saudijski zvaničnik, koji je bio jedan od “stjuarda” na kobnom letu, ponudio je “izvinjenje zbog neugodnosti”.

Zajedno sa Sultanom, kidnapovano je 18 stranaca i odvedeno u Saudijsku Arabiju, gdje su bili u pritvoru. Od tada nema vijesti o princu Sultanu.

U međuvremenu, princ Kaled, u egzilu u Njemačkoj, plaši se da će takođe biti primoran da se vrati u Rijad.

“Bilo je četvoro nas iz porodice u Evropi. Kritikovali smo porodičnu vladavinu u Saudijskoj Arabiji. Troje od nas je kidnapovano. Ja sam jedini ostao”, kaže on.

Kaled je ubijđen da je sljedeći na listi za otmice.

“Dugo vjerujem u to. Veoma sam oprezan, ali to je cijena moje slobode“, rekao je on.