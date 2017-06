Okončana kriza: Dvanaest poginulih u napadu na iranski parlament

Dvanaest osoba je ubijeno, među kojima i četiri napadača, u napadu na iranski parlament koji se desio danas u Teheranu, javljaju mediji. Odgovornost za napad preuzeo je Islamska država.

13:11 – Iranska državna televizija IRIB javila je da je okončana kriza u parlamentu u Teheranu, u koji su danas upali naoružani napadači i počeli da pucaju, a da su četiri napadača ubijena.

All 4 terrorists killed in Parliament: reports https://t.co/yamTP4XaCq

Najmanje 12 osoba je stradalo u napadima u Teheranu, dodaje ta televizija pozivajući se na iranskog zvaničnika, koji nije imenovan.

“Bezbjednosne snage provjeravaju da li ima bombi i čiste zgradu”, navodi ta televizija, prenosi Rojters.

Prethodno je zamjenik iranskog ministra unutrašnjih poslova Mohamad Hosein Zolfagari rekao da su bezbjednosne snage opkolile napadače koji su upali u parlament u Teheranu rano jutros.

Kako je rekao, napadači, obučeni kao žene, ušli su u parlament i otvorili vatru, prenijele je novinska agencija Tasnim.

“Jedan od napadača u parlamentu je ubijen, a jedan je aktivirao samoubilački pojas”, prenio je Rojters.

12.20 – Kako se navodi, tu informaciju još uvijek nisu potvrdile bezbjednosne službe, prenosi Rojters.

U tom napadu učestvovala su najmanje trojica muškaraca, a jedan od njih je pucao sebi u glavu.

Kako je ranije javljeno, u napadu je ubijen jedan čuvar, dok je drugi pogođen u nogu.

Iransko Ministarstvo za obavještajne poslove saopštilo je danas da su napade na parlament i mauzolej Ajatolaha Homeinija izvele terorističke grupe, saopštila je državna televizija.

Gunmen kill 7, injure many in Iran parliament https://t.co/6umTHANszy

Iransko Ministarstvo za obavještajne poslove saopštilo je danas da su napade na parlament i mauzolej Ajatolaha Homeinija izvele terorističke grupe, saopštila je državna televizija.

11.52 – Objavljen snimak napada na zgradu parlamenta

VIDEO: ISNA news agency video of shots being fired at #Iran 's parliament building – @DavidVujanovic pic.twitter.com/nNSx3MJzFD

Na društvenim mrežama se pojavio snimak momenata kada su teroristi napali zgradu iranskog parlamenta u Teheranu. Za sada nije poznat tačan broj stradalih, a zvaničnici su saopštili da je u napadu učestvovala neidentifikovana grupa.

11.40 – Iranske vlasti negirale su izvještaje o drugoj eksplozije na teritoriji mauzoleja imama Homeinija u Teheranu, javila je novinska agencija „Mer“.

11.33 – Vanredni sastanak iranskog Savjeta bezbjednosti

U Teheranu je počeo vanredni sastanak iranskog Savjeta bezbjednosti nakon terorističkih napada u parlamentu i mauzoleju imama Homeinija. Zvaničnik Savjeta Ali-Reza Mahdavi Šahrudi rekao je da će tema sastanka biti ovi teroristički napadi.

U dva odvojena koordinisana napada, dvije grupe naoružanih ljudi pucale su na poslanike u parlamentu i na ljude u mauzoleju u centru Teherana, javila je agencija IRNA.

IRNA navodi da su u napadu u parlamentu učestvovala četvorica napadača i da je jedan uhapšen. Napadači su nosili dva “kalašnjikova” i jedan pištolj.

11.30 – “Islamska država” preuzela odgovornost za napade

“Islamska država” preuzela je danas odgovornost za napade na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej ajatolaha Homeinija u Teheranu, javila je agencija Amak, koja je pod kontrolom džihadista.

“Borci `Islamske države` napali su Homeinijevo svetilište i iranski parlament u Teheranu”, navodi se u izvještaju.

Iranski mediji ranije su prenijeli da je u zgradi parlamenta ubijeno sedam osoba, a u mauzoleju jedna, dok je pet lica ranjeno.

U zgradi mauzoleja odjeknule su dvije detonacije.

11.20 – Još jedna eksplozija potresla je mauzolej imama Homeinija u Teheranu nakon jutrošnje pucnjave i detonacije, javili su lokalni mediji.

"Head" of one of suicide bombers after detonation in southern #Tehran #Iran pic.twitter.com/qcXMUjOnvh

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017