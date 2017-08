Novi snimak ID: Dječak iz SAD prijeti Trampu

U najnovijem propagandnom snimku Islamske države 10-godišnji dječak, porijeklom iz SAD, prijeti Donaldu Trampu.

Dječak se obraća na engleskom jeziku.

“Moja poruka Donaldu Trampu, marioneti Jevreja: Alah nam je obećao pobjedu, tebi poraz. Ova bitka se neće završiti u Raki ili Mosulu. Završiće se na tvojim zemljama… Zato se spremi, borba je počela“, kaže dječak na snimku.

New #ISIS video from Raqqah features a 10-year-old #American boy a son of a soldier who fought in #Iraq, and who immigrated with his mother pic.twitter.com/sD9Ga4y4I0

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) August 23, 2017