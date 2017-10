Raka oslobođena od ISIL-a

Slobodna sirijska vojska zajedno sa kurdskim snagam oslobodili su Raku, glavni grad takozvane Islamske države porazivši ISIL-ove teroriste.

Pobjedom u ovoj bici, slobodna sirijska vojska i Kurdi zadali su najteži udarac ISIL-u ikada u njihovom takozvanom glavnom gradu.

Isis completely driven out of their 'capital' Raqqa https://t.co/BpVA8TXBdX

— The Independent (@Independent) October 17, 2017