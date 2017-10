Upoznajte žene koje su se borile protiv ISIS-a u Raki

Kurdski ženski borci slavili su u Raki ove nedjelje nakon poraza militantnih snaga ISIS-a, čije se brutalno vladanje nad gradom završilo nakon gotovo četiri godine.

Na pitanje šta ih je motivisalo da učestvuju u jednu od najžešćih borbi protiv terorističke grupe do danas, one su rekle da su to učinile i zarad kurdske vlasti i za oslobađanje žena iz Rake.

ISIS je vladala sirijskim gradom sa varvarstvom koji je uhvatio svijet, a žene su posebno doživljavale represiju kakvu mnogi nikada nijesu mislili da zamisle.

Bile su prinuđene da pokriju svoja tijela od glave do pet, u suprtonom prijetilo im je javno vješanje. ISIS je takođe zarobio i prodavao djevojčice i žene kao seksualne robove, naročito kurdsko- jazidijske žene koje su prodavali u Raku iz Sjevernog Iraka.

Nakon što je u utorak objavljeno da je ISIS poražen, kurdske ženske jedinice za zaštitu (IPJ) obećale su da će nastaviti borbu, a mnogi žale zbog 30 žena koje su poginule u operaciji.

Poručili su da će nastaviti borbu i da će osvetiti sve žene žrtve u svijetu.

„Nastavićemo poruku naših umrlih drugova“, stoji u saopštenju IPJ.

Evo šta su neki od boraca IPJ-a rekli.

Sanda Efrin

Sanda Efrin se već četiri godine bori protiv ISIS-a.

“Lider Abdulah Okalan se koncentrisao na slobodu žena, tako da se mi borimo za slobodu žena i mentalnu slobodu ljudi. Naša borba nije samo protiv ISIS-a, naša borba je protiv šovinističkog mentaliteta protiv žena”, rekla je Efrin.

“Zlo ne dolazi samo od muškaraca ISIS-a – zlo može doći i od žena. Žene se moraju obrazovati i ideološki razvijati”, poručila je ona.

Abdulah Okalan je osuđeni osnivač Kurdistanske radničke partije – ili PKK – separatističke grupe koju Turska, Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Kurdski borci su ranije ove nedjelje podigli zastavicu sa likom Okalana u centru Rake.

Avril Difram (20)

Avril Difram se protiv ISIS-a bori već tri godine.

Avrim Difram je još uvijek bila tinejdžerka kada je počela da se bori protiv ISIS-a prije tri godine. Sada sa 20 godina, sjeća se da je izgubila nekoliko kolega. Ali to je učinilo da je još odlučnija da nastavi da se bori.

“Borimo se da oslobodimo ljude koji su pod pritiskom i da oslobodimo lidera Abdulaha Okalana, koji je zatvoren u Turskoj”, rekla je ona za CNN.

“Žene su naročito bile ugnjetavane od strane ISIS-a u Raki. To je još jedan razlog zašto se borimo protiv ISIS-a – željeli smo da oslobodimo žene od ugnjetavanja.”

Vulat Romin

Vulat Romin (24) se bori protiv ISIS-a godinu i po dana, pridruživši se bitci u Raki, Tabki i Al-Holu.

“Borim se za slobodu kurdskog naroda, borim se protiv nepravde, za pravdu uopšte”, rekla je.

“I ja se borim za slobodu žena posebno”, dodala je ona.

Sozdar Derik

Sozdar Derik se već šest godina bori protiv ISIS-a.

“Ja se borim protiv velikog ugnjetavanja koje je snašlo domovinu i naše žene. Ovi ljudi – ISIS – vide žene kao seksualne objekte, kao pod-čovjeka”, rekla je.

“Mi se borimo protiv toga“, poručila je ona.