Apokaliptične scene: Srušio se vijadukt kod Đenove, najmanje 35 mrtvih

Vijadukt u blizini Đenove u Italiji srušio se danas i tom prilikom su prema prvim zvaničnim inforamcijama italijanskog MUP-a poginulo je najmanje 35 osoba.

Italijanski vatrogasci su saopštili da ima najmanje 35 žrtava. Šef civilne zaštite Anđelo Boreli naveo je da je u trenutku rušenja, na mostu bilo između 30 i 35 automobila i tri velika kamiona.

Zvaničnici upozoravaju da je “moguća tragedija ogromnih razmjera”.

Prema prvim informacijama, među žrtvama je jedno dete.

Iz italijanskog MUP-a navode je pet povrijeđenih osoba u bolnici i da su u ozbiljno lošem stanju, prenosi Ansa.

Nekoliko smrskanih vozila je pod ruševinama sa mrtvim ljudima unutra, a dvije osobe su izvučene žive, saopštile su spasilačke službe.

“Desetine je mrtvih među onima koji su pali sa vijadukta, a zaglavljeni su pod ruševinama. Vatrogasci i zdravstveni radnici izvlače ljude, neki su već u bolnici u Đenovi”, rekao je ranije za Republiku Frančesko Bermano, direktor Hitne pomoći u Đenovi.

Genoa motorway bridge collapse likely to be "immense tragedy", Italian transport minister says, with unconfirmed reports of many casualtieshttps://t.co/GPDRHSQ6vS pic.twitter.com/AEsN4brUsk

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018