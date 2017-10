Asanž nudi 20.000 eura za informaciju o ubicama Vikiliks žene

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž nudi nagradu u iznosu od 20.000 eura za informaciju koja će dovesti do hapšenja ubica novinarke za Malte Dafne Karuan Galicije.

“Razbesnjelo me je kada sam čuo da je malteška istraživačka novinarka i blogerka Dafne Karuana Galicija ubijena nedaleko od svoje kuće, bombom postavljenom pod automobil. Nudim nagradu od 20.000 eura za informaciju koja će dovesti do krivaca za njenu smrt”, napisao je Asanž na svom Tviteru, prenosi BBC.

