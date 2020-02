Automobil uletio u masu tokom karnevala u Njemačkoj, više osoba povrijeđeno

Sivi mercedes uletio je u danas masu tokom karnevala u centralnonjemačkom gradu Folksmarsenu. Povrijeđeno je više osoba, uključujući djecu, javili su njemački mediji.

Incident se dogodio oko 14.30 sati tokom karnevala. Muškarac (29) koji se nalazio na mjestu vozača uhapšen je, ali i dalje nije poznat motiv napada.

#Breaking: A car rushed into the crowd gathered for #Carnaval in #Volkmarsen (#Germany)

At least 10 people were injured, including children.

The driver was arrested. It is not known if this is an accident or an attack. (Hessenschau) pic.twitter.com/CjVlpHjPKw

