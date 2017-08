Barselona: Imam bio “ideolog” i vođa terorista

Imam, hodža džamije u mestu Ripol, Abdelbaki Es Sati bio je “ideolog” i vođa islamskih terorista koji su počinili krvave atentate u Barseloni i Kambrilsu.

Glavni cilj niza planiranih novih, a srećom osujećenih atentata eksplozivom i bocama s gasom je bila čuvena katedrala Sagrada familia u Barseloni.

To je trebalo da bude znamenje udara fanatika tzv. Islamske države, s kojima je bio u dosluhu imam Es Sati, na hrišćanstvo i evropsku civilizaciju i ostvarivanje sulude zamisli o vraćanju posle pet vjekova muslimanske države El Andalus u Španiju, kao dijela šireg plana o izazivanju vjerskog rata između muslimana i “nevjernika” širom Evrope.

Španski istražni organi i analitičari koji su došli do ovakvih saznanja podvlače da je grupa terorista tajno šest mjeseci pripremala više užasnih napada na ljude i mjesta po Kataloniji.

Neki listovi tvrde da iza ćelije ubica 15 turista i šetača na barselonskom šetalištu La Rambla ipak stoji šira mreža u okolnim evropskim zemljama i ukazuju da je Es Sati boravio u muslimanskim predgrađima Brisela i u Francuskoj.

U Evropskoj komisiji i zemljama Evropske unije su atentati islamskih terorista u Španiji, a odmah potom i u Finskoj i danas i u Marseju, u Francuskoj, izazvali najdublje gnušanje, ali neke zajedničke mjere i akcije EU zasad nije bilo.

Hodža Es Sati, koji je odležao tri godine u zatvoru zbog šverca hašiša, a bio je uhapšen i pod sumnjom da je bio povezan s atentatima islamskih terorista 2003-e i 2004-e u Španiji, u džamiji u Ripolu, gradiću stotinak kilometara sjeverno od Barselone, uspio je da okupi i ispere mozgove grupi mladića iz doseljeničkih muslimanskih sredina.

On ih je u velikoj tajnosti organizovao u ćeliju ubica čija su se planirana zlodjela izjalovila kad je očigledno zbog nevještog rukovanja eksplodiralo skladište 120 boca butana i veoma razornog esploziva TAPT, koji su teroristi Islamske države i Al-kaida nazvali “Sotonina majka”.

Šef katalonske policije Đozep Ljuis Trapero je izjavio da su “mozak ubilačkih atentata” i njegovi pomagači prije svega htjeli da pobiju što više ljudi i sruše “evropska” i hrišćanska znamenja.

Mediji i analitičari u Španiji postavljaju pitanje kako je moguće bilo da imam ekstremista uspije da ispere mozak i zadoji desetak momaka iz Ripola takvih ubilačkim zamislima i spremnošću da u ime vjere pobiju nevine ljude i ruše i razaraju.

Navedeno je i saznanje američkog pisca Džona Apdajka koji je u romanu “Terorista” nastojao da rasvijetli šta je to nagnalo hiljade muslimanskih mladića da postanu bezočne ubice i žele da umru.

Apdajk navodi da njegova ličnost u romanu Ahmed jednostavno objašnjava da mu je “učitelj u džamiji rekao da su svi nevjernici naši neprijatelji” i da je “Prorok upozorio da će doći dan kad će svi koji ne vjeruju biti uništeni”.

I “posle života koji ga je stalno držao gurnutog u strani, on je sad na tački kad može prevazići osjetljivu granicu koja ga odvodi do položaja u kojem je on središte”, kaže Apdajk, uz opasku da “ga to brani od svakog drugačijeg argumenta i nagomilana mržnja vodi u ubistvo. Ali ništa-nema nikakvog smisla u njegovom zadatku, već samo uništenje”.

Španski pisac i mislilac Havijer Serkas smatra da se “desilo ono što smo očekivali- u ratu smo, ali tu nije dovoljna vojska”.

I, kako podvlači, “islamski teroristi su spremni da umru i tu je na djelu bitka ideala, misli”.