Blog Staljingulag krije tužnog optimistu

Dvadesetsedmogodišnji Aleksandar Gorbunov nema pojma zašto su novinari novinske agencije RBK odlučili da objelodane da je on autor jednog od ruskih najpopularnijih i najbritkijih blogova na društvenim medijima, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

“Ako mislite da sam ljut ili da ih mrzim, u meni nema toga”, rekao je za Karent tajm, medijski projekat na ruskom jeziku koji vodi RSE u saradnji s Glasom Amerike. “Prosto ne razumijem. Čini mi se da postoji mnogo tema za istraživačke novinare u Rusiji koje bi zaista mogle promijeniti nečije živote… Ne znam šta su novinari (koji su pisali o meni) pokušali da postignu”.

Gorbunov je autor i ličnost iza bloga Staljingulag na društvenoj mreži Telegram, sarkastičnih i zajedljivih društveno-političkih komentara s više od 350.000 pratilaca. Ima i više od milion pratilaca na Tviteru (Twitter).

Nekoliko godina Gorbunov je redovno snabdijevao svoju publiku podrugljivim komentarima o događajima dana. Na primjer, 23. aprila je primijetio da 23.000 studenata u Vladivostoku na Dalekom istoku nije imalo nastavu pet dana zbog posjete sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una.

“Zamislite, na primjer, da zbog bucmastog diktatora zatvore Harvard”, napisao je. “Negdje su ljudi građani, a negdje prosto stoka”.

U januaru, reagujući na novinski izvještaj da je šef odjeljenja za informisanje u gradu Tjumenj iskoristio privatni avion za odlazak na branje pečuraka, Staljingulag je napisao: “Vijest pod naslovom ‘Osjetite svoju nebitnost’. Direktor us…og odjeljenja us…og Tjumena leti na branje pečuraka svojim ličnim avionom. Pa ti plaćaj porez”.

Opozicioni političar Aleksej Navaljni – koji takođe vješto koristi društvene medije – Staljingulaga je 2017. godine nazvao ruskim “vodećim političkim kolumnistom”.

Kada je RBK 2018. objavio priču u kojoj je iznijeto ime Gorbunova, on je to negirao u pokušaju da zadrži svoju anonimnost. Ali onda je policija pretresla kuću njegovih roditelja u Mahačkali, u Dagestanu, kasno uveče 26. aprila.

“Imali su neprobojne prsluke i automatsko oružje”, rekla je njegova majka, 65-godišnja Tatjana Gorbunova za ruski portal The Bell. “Nisu nam pokazali legitimacije ili nalog za pretres. Onda je jedan od njih rekao, recite ‘hvala’ zato što smo došli mirno i što vas nismo bacili na pod”.

Policija je saopštila da je istraživala navodnu terorističku prijetnju koja je došla s telefona registrovanog na Gorbunova, mada je bloger uvjeren da je incident posljedica toga što je RBK objavio njegov identitet.

“Poslije incidenta s policijom i pošto su lične informacije mojih rođaka, mojih nećaka, moje braće i mojih roditelja počele da se pojavljuju na Jutjubu (YouTube), bio sam primoran da priznam da sam Staljingulag”, rekao je Gorbunov. “Ali čim sam to uradio, ljudi su počeli da govore. “Ne, to nisi ti; vjerovatno je neko drugi”. Optužuju me da nemam dovoljno talenta, da sam mediokritet i slično. A, zaista, nikad nisam rekao da sam nekakav genije ili da ima neki poseban talenat”.

“Jedan iz RBK-a koji je učestvovao u objavljivanju mog identiteta… napisao je da su odlučili da to objave zato što sam isuviše ‘depresivan'”, nastavlja. “Pa, izvinite što sam depresivan… Zašto ne mogu biti depresivan?”

“Imam dobar razlog da budem depresivan”, dodao je on.

Gorbunov, koji radi kao finansijski trgovac, koristi kolica zato što ima spinalnu mišićnu atrofiju. Koristi samo desni kažiprst da kuca svoje tekstove na blogu.

“Prosto pišem ono što mislim”, rekao je Gorbunov. “Pišem depresivno zato što sam tužan – zato izvinite”.

Neki čitaoci Staljingulaga su komentarisali da autor piše kao neko ko nema više šta da izgubi. Gorbunov kaže da je to ključni razlog zašto je povezan s publikom.

“Ima mnogo ljudi u Rusiji koji načelno nemaju šta da izgube”, rekao je on. “Mnogo ljudi mi piše iz cijele zemlje i kaže: ‘Slušaj, tvoje misli se uvijek 100 odsto poklapaju s mojim’. To je zato što je osoba koja radi za 15.000 rubalja (205 eura) mjesečno i pati se s mikrokreditima s godišnjom kamatom daleko iznad 100 odsto, takođe u situaciji da nema šta da izgubi. Zato je Staljingulag – i, na neki način, i ja – osoba koja odražava stvarnost kakva jeste. U načelu je potpuno mračna. U stvarnosti je nevesela”.

Pokušaji zastrašivanja ostavili su utisak na njega. S obzirom na njegovo medicinsko stanje, čak i kratak boravak u zatvoru bi lako mogao biti fatalan. Posljednjih meseci, ruske vlasti su suzbijale drugačija mišljenja na društvenim medijima, hapseći ljude zbog lajkovanja ili dijeljenja kritičkog ili satiričnog materijala.

U martu su stupili na snagu novi zakoni kojim je nelegalno “vrijeđanje ljudskog dostojanstva i društvenog morala i izražavanje očiglednog nepoštovanja društva, države i vladinih organa Ruske Federacije” ili objavljivanje “lažnih vijesti” na internetu.

Gorbunov je u postu 6. maja napisao: “Ne namjeravam da emigriram. Ne bih bio iskren ako bih pisao o Rusiji, a da ne živim u Rusiji. Rusija je moja zemlja. Rođen sam ovdje. Moji preci su se rodili i umrli ovdje. Ne razumijem zašto bi trebalo da odem, posebno pošto ništa loše nisam uradio”.

Uprkos svom cinizmu protkanom psovkama koji se može naći na Staljingulagu, Gorbunov insistira da je optimista.

“Znate, bilo bi nemoguće biti u mojoj situaciji a da nisam optimista”, rekao je Karent tajmu. “Da nisam vjerovao da će sve ispasti dobro po mene, nikad ništa ne bih mogao da uradim… Ako pišem ‘Pogledajte ovu užasnu stvar koja se dešava’, to ne znači da cijeli dan sjedim misleći ‘Bože, kakva je ovo noćna mora’. Ne. Staljingulag je samo mali dio mog života, apsolutno beznačajan dio. Mogu iskreno reći da to ne zauzima veliki dio mog vremena i nikada nije”.