Boris Džonson novi premijer Velike Britanije

Boris Džonson izabran je za lidera konzervativne partije i novog premijera Velike Britanije. On će već sjutra preuzeti premijersku dužnost.

To je epilog višemjesečne sage koja je počela onoga trenutka kada je dosadašnja premijerka Tereza Mej popustila pritisku vlastite Konzervativne stranke i uoči izbora za Evropski parlament, te podnijela ostavku na funkciju predsjednice vlade.

Which Boris Johnson will the new UK prime minister prove to be? https://t.co/ztY1PWNtQ9

Agencije javljaju da je Džonson pobijedio sa osvojenih 92.153 glasa, dok je njegov suparnik Džeremi Hant imao 46.656 glasova. Izlaznost je bila 87,4 posto, objavila je Konzervativna stranka.

Nakon pobjede Džonnson je rekao da je bila privilegija služiti u kabinetu Tereze Mej i vidjeti njenu strast i odlučnost. Kazao je da je “izvanredna čast i privilegija”, biti izabran za lidera torijevaca.

Džonson je istakao i da zna da će neki ljudi dovesti u pitanje izbor njega za premijera.

Cilj mu je, poručuje, da sprovede Bregzit, ujedini zemlju i pobedi lidera Laburističke partije Džeremija Korbina.

Džonsonu je na pobjedi danas među prvima čestitao i predsjednik SAD-a Donald Tramp.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019