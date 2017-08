Brižit Makron otvoreno o razlici u godinama između nje i supruga

Prva dama Francuske Brižit Makron pričala je o razlici u godinama između nje i njenog supruga Emanuela Makrona.

“Postoje momenti u životu kada morate da napravite ključne odluke”, kazala je 64-godišnja Brižit za septembarski broj francuskog izdanja Elle komentarišući vezu sa Makronom kog je upoznala prije 20 godina, a udala se za njega 2007. godine.

“Za mene je to bilo to. To što je rečeno tokom ovih 20 godina, beznačajno je”. Ona nije prezala da se našali na račun svojih godina, kojih ima 25 više od supruga.

“Naravno, mi doručkujemo zajedno, ja sa mojim borama, on sa svojom mladošću, ali to je tako. Da nisam to izabrala, protraćila bih život. Bila sam mnogo srećna sa svojom djecom, a u isto vrijeme sam osjećala da moram da živim “ovu ljubav” kao što je Prever govorio da bi bila potpuno srećna”.

Brižit Makron se naravno našla i na naslovnici magazina u krem Dior blejzeru i bijeloj majici i Sen Loren farmerkama. Kaže da joj je bilo teško zbog kritika na račun njenog braka tokom izbora.

“Riješila sam to tako što sam rekla sebi: U redu, ne pada ti lako, ali moraš da se nosiš sa tim. Proći će”, objasnila je ona u prvom velikom intervjuu nakon izbora.