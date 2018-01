Bugarska zvanično preuzela predsjedavanje Evropskom unijom

Bugarska je prigodnom svečanošću u Sofiji večeras i zvanično preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, a prvi radni sastanak kolegijuma komesara je zakazan za sjutra.

Bugarski premijer Bojko Borisov je među prioritete u narednih šest mjeseci svrstao korake ka proširenju Unije, smirivanje napetosti između Brisela i Varšave, te poboljšavanje odnosa sa Turskom.

Whitin the next 6 months of @EU2018BG Bulgaria will seek balance and consensus among #EU.

United we stand strong#EU2018BG #Bulgaria pic.twitter.com/Z1vIgUeIhw

— Boyko Borissov (@BoykoBorissov) January 11, 2018