Cijela Italija u izolaciji, smije se samo na posao i kod doktora

Italijanski premijer Đuzepe Konte obratio se javnosti i objavio da cijela Italija zbog koronavirusa postaje crvena zona, prenosi Corriere Della Sera. Zabranjena su javna okupljanja širom zemlje, a na ovu mjeru su se odlučili zbog značajnog porasta broja mrtvih i zaraženih.

Prema pisanju ovog lista, ove vladine mjere počinju sjutra ujutro i trajaće do 3. aprila.

BREAKING NEWS:

official:

for the first time since World War II,

on 9 March 2020,

Italy ordered to limit freedom of movements of citizens and put entire country on lockdown due to #coronavirus outbreak pic.twitter.com/nHrduj94xx

