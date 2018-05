Događaji u Italiji početak kraja evropskih masona i tajnih društava?

Početkom 2000-ih, Italija je pripadala krugu država koje su se smatrale stubovima Europske unije. Prije desetak godina, euroskepticizam je u ovoj zemlji postojao isključivo na političkoj margini, ali tada je nastupila kriza koja je opustošila ekonomiju. Danas, Italija ima tri miliona siromašnih građana više nego prije krize, a BDP bi se mogao vratiti na nivo iz 2007. tek 2020. godine.

Ekonomski planovi nove italijanske vlade

Ovakvu situaciju u zemlji, koja je dodatno opterećena stalnim povećanjem broja ilegalnih imigranta, iskoristila su dva anti-establišment pokreta, odnosno političke stranke, M5S („pet zvjezdica“) i Liga, koji su građanima obećali 780 eura mjesečno za svaku siromašnu porodicu. Familijama su obećane i poreske olakšice u iznosu do 3.000 eura, piše Dnevno.hr.

Takođe, najavili su i reviziju ugovora s Evropskom unijom. Naime, prema evropskom Paktu za stabilnost i rast, budžetski deficit je ograničen na tri odsto, a mjere koje M5S i Liga najavljuju, prema analizama stručnjaka, proizvešće budžetski deficit u iznosu od nevjerovatnih 50 milijardi eura.

Inače, M5S je italijanska verzija Živog Zida, mješavina lijevih i desnih političkih stavova, a Pernar i društvo ne kriju da im je pokret Pet zvjezdica jedan od političkih uzora. Liga je nastala iz Sjeverne lige i kategorišu ih kao desničare koji vode antimigrantsku politiku.

Kao jedan od prioriteta, buduća koalicijska vlada je najavila protjerivanje oko pola miliona ilegalnih imigranata. Zbog te odluke u Evropskoj Uniji su počeli s planovima izgradnje privremenih ustanova za boravak imigranata u Italiji, iz kojih će ih protjerivati u njihove matične zemlje, koje se, uglavnom, nalaze u Africi.

„Etički kodeks“ i zabrana pristupa vladi slobodnim zidarima

Prije nego što su otkrili budući sastav vlade, M5S i Liga su potpisali ugovor, koji je nazvan „Etičkim kodeksom“. U tom ugovoru se navodi da osobe koje su osuđene za kriminal neće moći da učestvuju u radu nove Vlade, a to se ističe i za članove masonskih loža. Zbog toga je odmah reagovala masonska loža „Grand Orient Italia“, u kojoj smatraju da je taj ugovor neustavan. M5S i Ligu uporedili su sa fašistima koji su progonili i osuđivali slobodne zidare.

Kako će na to reagovati u Evropskoj uniji, gdje su brojni istaknuti političari članovi neke masonske lože, tajnog društva ili viteškog reda, za sada nije poznato. Po svemu sudeći, Evropska unija ne može sebi da priušti da izgubi još jednog važnog člana zajednice, jer bi to moglo da dovede do potpunog sloma Briseka, koji polako, ali sigurno, sve više gubi političku moć i kontrolu nad državama članicama EU.

Istovremeno, u Austriji je na vlasti mladi kancelar Sebastijan Kurc, koji je prilikom susreta odbio da zagrli i poljubi predsjednika Evropske komisije, Žan Kloda Junkera, o kom su razni evropski mediji pisali kao o slobodnom zidaru, ali i pripadniku tajnog društva Iluminati EU.

Objavljivani su i snimci „čudnih rukovanja“, koje su neki protumačili kao tajni znak razumijevanja i prepoznavanja među masonima.

Kako god, Junkera u Italiji vjerovatno više neće dočekivati toplim zagrljajima. U čitavoj Evropi nastupaju velike političke promjene, kakve su nisu događale od rušenja Berlinskog zida, zaključuje Dnevno.hr.