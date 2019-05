Putnički avion nakon nestanka sa radara sletio u Iranu

Aviona na letu od Pariza do Mumbaja bezbjedno je sletio na aerodrom u iranskom Ishafanu nakon što je prijavljeno da je nestao sa radara.

Flajtradar24 koji nadzire avio saobraćaj ranije je saopštio da je izgubljen signal s letilicom, ali je kasnije objavio da je letilica na pisti i da ne bi trebalo dugo da se zadrži u Iranu.

DEVELOPING — Joon flight #AF218 from Paris to Mumbai has vanished from radar after declaring an emergency over Iran airspace. Reasons are unknown at this time. A temporary issue was reported by the pilots aboard.

— News flash (@BRNewsFlash) May 8, 2019