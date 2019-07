Džonson obećao da će štititi građane, socijalnu zaštitu popraviti jednom i zauvijek

Novi premijer Velike Britanije Boris Džonson u prvom obraćanju naciji sa te pozicije imao je nekoliko važnih poruka.

“Nakon tri godine neosnovane sumnje u sebe, vrijeme je da se stvari promijene. Moj posao je da vas zaštitim, ili vaše roditelje, ili vaše bake i djedove, kako ne bi morali da prodaju kuću da bi platili troškove njege. Krizu na planu socijalne zaštite ćemo popraviti jednom i zauvijek”, naglasio je Džonson, prenosi BBC.

Kaže da je u pripremi “za budućnost nakon Bregzita” vrijeme da ne gledaju na rizike, već na mogućnosti koje su pred njima.

“Ova Vlada će raditi sve da Ujedinjenom Kraljevstvu obezbijedi liderstvo kakvo zaslužuje”, poručio je Džonson.

Pictures from inside 10 Downing Street show Boris Johnson entering for the first time as UK prime minister

On se prethodno se sastao Kraljicom Elizabetom koja je i zvanično potvrdila njegovo imenovanje na tu funkciju.

