Džonson odbio da pogleda fotografiju dječaka koji spava na podu u bolnici

Britanski premijer Boris Džonson našao se na udaru kritika zbog odgovora kada mu je prikazana fotografija bolesnog djeteta koje leži na podu u bolnici uoči izbora 12. decembra. Kada mu je novinar pokazao tu fotografiju, Džonson mu je uzeo telefon i stavio ga u džep.

Tokom intervjua, novinar Aj-Ti-Vija ITV više puta je pokušao da Džonsonu na telefonu pokaže fotografiju četvorogodišnjeg dječaka koji leži na gomili kaputa u bolnici, a koji je prikazan na naslovnoj stranici dnevnika Miror, koji podržava laburiste, prenio je Rojters.

List navodi da je dječak za koga se sumnjalo da ima upalu pluća morao da bude liječen na podu jer nije bilo kreveta.

Džonson je u početku izbjegavao da pogleda u telefon i umjesto toga je iznosio investicione planove za Nacionalnu zdravstvenu službu NHS i, takođe, rekao da nije imao šansu da vidi fotografiju.

Novinar je rekao da je Džonson potom uzeo njegov telefon i ubacio ga u džep.

Kada ga je ponovo pitao za fotografiju, Džonson je izvadio telefon, pogledao ga i rekao: “To je užasna, užasna fotografija”.

Rekao je da se izvinjava porodici i svima onima koji imaju užasna iskustva u NHS-u, ali da je ono što rade podrška NHS-u.

“Sve u svemu, mislim da pacijenati u NHS-u imaju mnogo, mnogo bolje iskustvo od ovog jadnog djeteta”, dodao je prije nego što je rekao: “Žao mi je što sam vam uzeo telefon”.

Boris Johnson refuses to look at photo of four-year-old boy on hospital floor, takes reporter's phone and puts it in his pocket pic.twitter.com/6ogoPtzsN2

— The Independent (@Independent) December 9, 2019