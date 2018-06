Erdogan proglasio pobjedu, opozicija najavila drugi krug

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan proglasio je pobjedu u prvom krugu na upravo održanim predsjedničkim izborima, na kojima je, prema još nezvaničnim rezultatima, osvojio novi mandat, ali ovoga puta sa izvršnim ovlašćenjima.

“Nacija mi je povjerila odovornost predsjedavanja i izvršne dužnosti”, rekao je 64-godišnji Erdogan u govoru iz Istanbula, koji je prenosila televizija.

On je proglasio i pobjedu Narodnog saveza, izborne koalicije njegove Stranke pravde i razvoja i male Stranke nacionalnog pokreta (MHP) na parlamentarnim izborima, navodeći da imaju parlamentarnu većinu u skupštini od 600 poslaničkih mjesta, prenosi AP.

“Nadam se da niko neće pokušati da baci sjenku na rezultate i naudi demokratiji, kako bi sakrio svoj sopstveni neuspjeh”, rekao je Erdogan.

Portparol glavne opozicione Narodne republikanske partije Bilent Tezdžan, naime, tvrdi da je prerano proglasiti pobjedu Erdogana na predsjedničkim izborima jer, kao navodi, glasovi iz najvećih gradova još nisu prebrojani.

Tezdžan je na konferenciji za novinare, pozivajući se na podatke te partije, rekao da će biti drugog kruga izbora, prenosi Rojters.

On tvrdi da je samo 39 odsto glasova prebrojano, a da je po tome Erdogan osvojio 51,7 odsto glasova na predsjedničkim izborima.

S druge strane, portparol turske vlade Bakir Bozdag rekao je da je Erdogan pobijedio na predsjedničkim izborima, nakon što su preliminarni rezultati pokazali da on vodi, poslije više od 95 odsto prebrojanih glasova.

Bozdag je na svom nalogu na Tviteru rekao da je turski narod izabrao Erdogana kao prvog predsjednika Turske, koji će izvršna ovlasćenja prema novom sistemu.

Prema tom sistemu, ukida se funkcija premijera.

Na predsedničkim izborima Erdogan je osvojio 52,8 odsto glasova, pokazuju rezultati na osnovu 95,1 odsto prebrojanih glasova, prenosi Rojters pozivajući se na turske medije.

Kada je riječ o rezultatima parlamentarnih izbora, Erdoganova Stranka pravde i razvoja osvojila je 42,68 odsto glasova, pokazuju rezultati na osnovu 95,2 odsto prebrojanih glasova.

Glavna opoziciona, Narodna republikanska partija, osvojila je 22,55 odsto glasova, dok je saveznik Erdoganove partije Stranka nacionalnog pokreta (MHP), dobila je 11,28 odsto glasova, navode mediji.

Prokurdska Narodna demokratska partija osvojila je 10,94 odsto glasova, čime je nešto iznad cenzusa od 10 odsto za ulazak u parlament, pokazuju preliminarni rezultati.

Vladajuća Partija pravde i razvoja (AKP) osvojila je 43,1 odsto glasova, Republikanska narodna partija (CHP) 21,8 odsto, a prokurdska i promanjinska Narodna demokratska stranka (HDP) 10,3 odsto glasova, javila je Anadolija.

Glavna turska opoziciona stranka CHP je osudila pokušaje prevara na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Turskoj, dok je predsednik Redžep Tajip Erdogan poslije glasanja ocijenio izbore kao “demokratsku revoluciju”.

