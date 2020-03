Evropska unija na grčko-tursku granicu šalje vojsku, avione i brodove

Vodeći evropski zvaničnici posjetili su danas grčko-tursku granicu, na kojoj se, prema podacima UN-a, nalazi 13.000 migranata koji iz Turske pokušavaju da pređu u EU. Perdsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je nakon preleta grčko-turske granice novinarima saopštila da se grčke vlasti suočavaju sa teškim zadatkom.

“Grčke brige su i naše brige. Ovo nije samo Grčka nego EU granica. Danas sam ovdje kao Evropljanka. Želim izraziti i saosjećanje prema migrantima”, dodala je.

