Francuska: Automobilom uletio u autobusko stajalište

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko njih je povrijeđeno, kada se automobil zakucao u autobusko stajalište u francuskom gradu Marselju, prenose mediji.

#BREAKING One dead after car hits people at Marseille bus stop: French police — AFP news agency (@AFP) August 21, 2017

Za sada nije poznato da li se radi o terorističkom napadu ili ne.

Vozač automobila je uhapšen.

#French army on scene where a car rammed into two buses, police have not revealed further information. #Marseille pic.twitter.com/ArHasq1mEi — Rudaw English (@RudawEnglish) August 21, 2017

Uskoro opširnije…