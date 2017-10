Francuski ministar: Britanci, vratite naš novac

Britanija treba da izmiri svoje obaveze prema Evropskoj uniji prije nego što počnu pregovori o sporazumu o trgovini poslije Bregzita, izjavio je francuski ministar ekonomije Bruno Le Mer, i poručio Londonu :”Želimo nazad naš novac”.

Gostujući sinoć u jednoj emisiji francuskog tv kanala CNJuz, Le Mer je rekao da je vrijeme da Britanija – koja se, pored ostalog, prepire sa Briselom oko iznosa finansijskih obaveza vezanih za “razvod” od EU – izvrši plaćanje, prenosi agencija Frans pres.

Podsjećajući na bivšu britansku premijerku Margaret Tačer, koja je pokrenula uspešnu borbu za smanjenje britanskih finansijskih obaveza prema tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici 1980. godine izjavljujući: “Želim nazad svoj novac”, Le Mer je rekao:

“Mi, Evropljani, kažemo Britancma – želimo nazad naš novac!”

On je optužio Britaniju da pokušava da se izvuče od obaveza koje ima prema budžetu EU.

“To je kao da ste otišli u restoran, naručili jelo, počeli da jedete, a zatim izašli usred obroka, rekavši Ja neću da platim. E, tako ne može”, rekao je Le Mer.

EU navodno procjenjuje da cijena izlaska Britanije iz Unije iznosi između 60 do 100 milijardi eura.

Britanski list Tajms je objavio da je premijerka Tereza Mej spremna da plati 45 milijardi eura – što njena vlada negira.

Le Mer je podržao glavnog pregovarača EU za Bregzit Mišela Barnijea, koji je juče rekao da dvije strane nisu napravile dovoljan napredak u pregovorima o razvodu da bi počele razgovore o budućem novom odnosu.

“Hajde da prvo dođemo do sporazuma o finansijskom poravnanju, čak i ako on ne bude tačan u euro, a onda možemo da otpočnemo naredne faze”, rekao je on.