Gavin Vilijamson je novi britanski ministar odbrane

Britanska predsjednica vlade Tereza Mej postavila je danas Gavina Vilijamsona za ministra odbrane.

Novoizabrani ministar nema radnog iskustva u vojsci i nikada nije bio državni sekretar, piše BBC, navodeći da on u sektor odbrane stiže u teško vrijeme.

