Gradonačelnik Istanbula u tihom ratu s Erdoganom

Ekrem Imamoglu je nešto duže od pet mjeseci gradonačelnik Istanbula. Međutim, turski predsjednik Erdogan se ne odriče uticaja u metropoli i na razne načine pokušava da ograniči njegovu moć.

Socijaldemokrata Ekrem Imamoglu iz najveće opozicione stranke CHP se žestoko borio za poziciju gradonačelnika Istanbula. Vladajuća stranka AKP je učinila sve da bi spriječila njegov izbor za gradonačelnika ove turske metropole. Višemjesečna prljava borba pratila je predizbornu kampanju, čak je došlo do ponavljanja izbora na pritisak AKP-a. Ipak – Imamoglu je 23. juna postao gradonačelnik.

No ni pet mjeseci nakon velikog trijumfa njemu ni sada na mjestu gradonačelnika nije lako. Islamsko-konzervativna vladajuća stranka AKP i dalje pokušava da održi svoj uticaj i stvori mu što više prepreka. Imamoglu želi da proširi gradsku infrastrukturu, prije svega mrežu podzemne željeznice. Za to mu je potrebna finansijska pomoć u visini od 3,5 milijardi eura. To je težak poduhvat jer državne banke – među njima Vakif Bank, Ziraat ili Halk Bank – prema navodima gradonačelnika od kako je on stupio na dužnost više ne isplaćuju kredite gradskoj upravi. Banke imaju podršku državnog fonda kojim predsjedava Berat Albajrak, ministar finansija i zet turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

“Vidimo da su državne banke od kako smo mi na vlasti veoma distancirane prema gradskoj upravi Istanbula“, kaže Imamoglu. Vrata državnih banaka su trenutno, kako on kaže, potpuno zatvorena. Čak ni rutinske potrebe nisu pokrivene državnim kreditima, navodi gradonačelnik Istanbula.

Spas iz inostranstva

Zbog svega je sada gradska uprava Istanbula prisiljena da traži kredite u inostranstvu. Posljednjih sedmica je Imamoglu posjetio Pariz, London i Berlin gdje je pozivao na investiranje u Istanbulu. Ovo putovanje je bilo vrlo uspješno – na primjer francuska agencija za razvoj je najavila investiranje 86 miliona eura, a njemačka Dojče Bank 110 miliona eura.

I kada su druge teme u pitanju turska vlada otežava život gradonačelniku Istanbula: Islamsko-konzervativna vlast u Istanbulu, koja je bila na čelu grada 25 godina, održavala je sistem koji je predstavljao važan faktor Erdoganove vladavine – dajući prednost svojim ljudima. Ekrem Imamoglu je najavio da će to ukinuti jednom za sva vremena. “Od sada će prestati beneficije za nekoliko probranih fondacija, osoba ili udruženja. Od sada će cijeli Istanbul imati koristi”, rekao je on.

Borba za gradske blagajne

Ipak, čini se da AKP pokušava da i nakon gubitka gradske uprave profitira od pune gradske blagajne Istanbula. Tursko Ministarstvo za okolinu i urbanizam je predstavilo predlog zakona kojim bi djelovi Istanbula smješteni na Bosforu bili pod specijalnom upravom – Nova uprava bi služila održanju kulturnog i prirodnog nasljeđa i podsticala razvojne projekte. Za tu zonu bi trebalo da bude nadležan državni podsekretar – Erdoganov čovjek.

Imamoglu bi time izgubio upravu nad četiri gradska područja – najpoželjnija i najskuplja mjesta u gradu.

“Ići ćemo na sud”

Da dani Erdoganove istanbulske klike još dugo neće biti odbrojani pokazuje i raspisivanje javnog konkursa o iznajmljivanju istorijskih željezničkih stanica Hajdarpas i Sirkedži. Ove zgrade raspolažu velikim halama koje je Imamoglu htio da stavi na raspolaganje građanima za kulturne djelatnosti. No ponuda istanbulske gradske uprave je odbijena. Zato je ugovor dobio jedan sumnjivi investitor: 33-godišnji bivši član gradske uprave povezan sa Erdoganom. “Naše ponude su nezakonito odbijene. Idemo na sud”, najavio je Imamoglu.

Ekrem Imamoglu važi za kandidata s najviše izgleda za predsjedničku poziciju. Kritičari smatraju da mu turska vlada otežava posao gradonačelnika kako bi uništila njegovu reputaciju uoči odlučujućih izbora 2023. godine. No čini se da je gradonačelnik Istanbula na to pripremljen. Za američku televiziju Blumberg on je rekao: “Izbori za gradonačelnika su već bili izrazito teški. Nakon takvog iskustva čovjeka više ništa ne može zaustaviti.”