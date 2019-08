Grčka u plamenu, stotine vatrogasaca gase tri velika požara

Na stotine vatrogasaca bori se protiv šumskih požara koji su izbili u Grčkoj – na ostrvima Eviji i Tasosu, kao i u blizini Tebe, sjeverozapadno od Atine.

Na Eviji su, poslije manastira, iz mjera predostrožnosti evakuisana i dva sela.

Firefighters battled a wildfire on Evia, Greece‘s second-largest island, on Tuesday. Strong winds fanned smoke all the way to Athens, 110 km away, covering the capital in thick smoke.

Evakuisani su manastir Svete Bogorodice Mavrovske i sela Markrimali i Kontodespoti, prenijela je ANA.

Dim koji se širi od požara prekrio je poluostrvo Atika, uključujući i Atinu, koja je udaljena oko 110 kilometara.

Hundreds of firefighters are battling three wildfires in Greece, where two villages were being evacuated as the largest blaze burned a thickly forested nature reserve on the island of Evia north of Athens.pic.twitter.com/9ptjIeKp2x https://t.co/Vgar25f8ME

