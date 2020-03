Haos na granici Turske i Grčke: Policija suzavcem rastjerala migrante

Desetine hiljada migranata danima pokušava da uđe u Grčku kao članicu Evropske Unije, nakon što je Turska 28. februara odlučila da da ih više ne pokušava zadržati na svojoj teritoriji, kako je to bilo dogovoreno 2016. godine s EU, u zamjenu za milijarde eura pomoći.

Grčke i turske bezbjednosne snage ponovo su upotrijebile suzavac u petak ispustivši oblake dima iznad graničnog prijelaza Kastanies-Pazarkule, rekli su svjedoci.

Neki migranti ispirali su vodom oči koje su ih pekle, drugi su trčali preko polja pokušavajući da nađu prolaz u dobro čuvanoj granici, prenosi “24sata.hr”.

Radio-televizija Srbije sa mjesta događaja izvještava da je jutro počelo mirno, ali da je onda krenuo haos.

Oko 50 kanistera suzavca doletjelo je iz Turske ka dijelu granice gde se nalaze grčki specijalci i vojnici, dodaje “RTS”.

Tokom jutra sporadično su se čuli pucnji iz ćoraka, što je način grčkih vlasti da rastjeraju migrante koji pokušavaju da stupe na teritoriju Evropske unije.

“Vijest o navodnoj otvorenosti (grčko-turske granice) je lažna i ljudi ne bi trebalo ondje da budu. Evropska unija trebalo bi da ponudi više od šest milijardi eura obećanih 2016. da pomogne izbjeglicama, ali Turska mora prvo da prestane koristiti ih kao ulog u pregovorima”, rekao je vodeći diplomata EU Žozep Borel novinarima za vrijeme sastanka ministara spoljnih poslova EU u Zagrebu, prenio je “24sata.hr”.

Turska, koja je primila blizu četiri miliona sirijskih ratnih izbjeglica, kaže da EU nije ispunila ranije data obećanja.

Osim toga, želi više evropske pomoći u Siriji, gdje se njene snage sukobljavaju sa sirijskim vladinim snagama koje podržava Rusija.

Kao znak tvrđeg stava EU nakon migrantske krize 2015. kad je iz Turske u Evropu ušlo više od milion migranata, ministri u Zagrebu rekli su da su spremni da preduzmu “sve potrebne mjere” da zaustave ilegalni ulazak u Grčku, ali nisu dalje objašnjavali.

Overnight push with bolt-cutter, hurling stones by refugees on Kastanies/Pazarkule gate on #Turkey–#Greece border, eliciting Greek troops response by tear gas and water cannon.

Some in the crowd speaking Turkish try to incite more push towards the gate. pic.twitter.com/rtQKc4QaZS

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 7, 2020