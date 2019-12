Haotično u Parizu: Bukti vatra, lete suzavci i Molotovljevi kokteli, nema struje

Francuska policija ispalila je suzavac u Parizu tokom protesta protiv reformi penzionog sistema, dok su demonstranti uzvratili bacanjem projektila na policajce.

Francuska policija je podnijela prijave protiv grupe demonstranata koji su na trugu u Parizu ignorisali zahtjev da se raziđu i bacali Molotovljeve koktele na policajce, javlja Rojters.

Do sukoba je došlo na kraju pretežno mirne protestne šetnje koju su organizovali trgovački sindikati nezadovoljni najavljenom reformom penzionog sistema.

Sukobi su izbili u blizini Trga nacije u istočnom dijelu francuske prijestonice tokom protesta u organizaciji trgovačkog sindikata, a do sukoba policije i demonstranata ranije danas došlo je i u Nantu, javlja Rojters.

▶️ Scuffles between riot police and protesters broke out at an anti-pension reform march in Paris.

👉 No School, No Trains, No Eiffel Tower: France on Strikehttps://t.co/bFWf5ya01c pic.twitter.com/WeLhmbVW5B

— The Voice of America (@VOANews) December 17, 2019