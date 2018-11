Hiljade Čeha na ulicama Praga traže ostavku premijera

Više hiljada građana Češke okupilo se u Pragu zahtijevajući ostavku premijera Andreja Babiša zbog skandala u vezi sa zloupotrebom sredstava Evropske unije.

Babiš se suočava sa optužbama da je zloupotrijebio subvencije EU za farmu koju je prebacio na članove porodice, uključujući i sina, što on negira, prenosi AP.

Breaking news from the Czech Republic. Protests against the Prime Minister Babiš. https://t.co/VeSb4E3vIv

