Ispovijesti preživjelih u Đenovi: Sklanjala sam kamenje s lica svoje kćerke

Tragedija u Đenovi, kada se urušio most Morandi, odnio je 43 života, a desetine ljudi su teško povrijeđene. Neke od povrijeđenih osoba, i pored užasa koji su preživjele, smogle su snage da za medije ispričaju kako su izgledali stravični momenti njihove borbe za život.

Jedna od preživjelih je i Marina Đulijata, kojoj je bilo važnije da spasi život svoje kćerke nego sopstveni. Ona je ispričala kako je držala glavu svoje kćerke Kamile dok ih vatrogasci i policajci nisu izvukli iz ruševina mosta.

“Kamila je teže povrijeđena nego ja. Polomljeni su joj kukovi, ali uspjećemo da prebrodimo ovo.”, priča Marina, i dodaje da su ona i njena 24-godišnja kćerka hospitalizovane u bolnici “Villa Scassi” u Đenovi.

Marina dodaje da najprije nije znala gdje joj se kćerka nalazi, ali da je osjećala da je ispod ruševina.

“Počela sam da sklanjam kamenje s njenog lica i usta, a onda sam ostala bez svijesti”, priča ova majka. i dodaje:

“U momentu se sve srušilo, ali ja se nisam sjećala skoro ničega. Kamila mi je ispričala da sam počela da vrištim, ali tek par dana kasnije sam počela da se prisjećam stvari”.

Trčala sam kao Jusein Bolt

Još jedna od preživjelih je i Valentina Galbusera, doktorica koja radi u bolnici “Villa Scassi”. Ona je čekala u redu tokom saobraćajne gužve na mostu kada je počeo da podrhtava.

“Stajala sam u redu kada je (most) počeo da pada kao kiša. U jednom trenutku sam vidjela stubove mosta kako se urušavaju kao kule bliznakinje. Pokušala sam da pomjerim automobil nazad, ali malo dalje kamion je zapriječio prolazak automobilima. Jedan mladić je napustio auto i počeo da bježi. Kao i on izašla sam iz vozila. Tu je bila jedna djevojčica koja je vrištala: ‘Most se ruši'”, ispričala je Valentina za agenciju ANSA.

Ona dodaje da je pravo čudo što je preživjela.

“Trčala sam kao Jusein Bolt. Pravo je čudo”, istakla je ova djevojka.

Neimenovani vozač zelenog kamiona sa fotografija urušenog mosta opisao je da je pred njim “saobraćaj samo počeo da nestaje dok se tlo treslo”.

“Sve se desilo samo što sam se popeo na most. Mnogo je kišilo, bilo je nemoguće da se ide brže. Kada sam izgubio kontrolu nad kamionom usporio sam koliko je bilo moguće da bih zadržao sigurnu udaljenost od drugih vozila”, ispričao je neimenovani 32-godišnjak.

“U jednom momentu sam vidio kako automobil nestaje u oblacima, podigao sam pogled i vidio da se stubovi urušavaju. Nagazio sam na kočnice. Kada sam vidio rupu na mostu ubacio sam u rikverc i udario gas kako bih izbjegao taj pakao”, dodao je on.

On je na sreću prošao nepovrijeđen.

“Shvatio sam da se sve urušava i da moram da bježim. Izašao sam iz kamiona i počeo da bježim. Vidio sam druge vozače kako stoje i rekao im da bježe. Ne znam kako je to moguće, ali ja sam živ”, rekao je vozač kamiona.

Da su stali po cigare bili bi sigurni

Netalija Jelina i Eugeniu Babin izvučeni su iz ruševina i nalaze se u bolnici na liječenju. Njihov prijatelj, novinar portala “casertareport.it” Paskal De Rosa napisao je na svom blogu da je par krenuo na kratki odmor u Nicu kada se dogila nesreća.

“Oni su u stanju šoka i cijelo tijelo im je u zavojima. Krenuli su u Nicu na kratki odmor. Da su se barem zaustavili da kupe cigarete, sada bi bili dobro”, napisao De Rosa.

On je dodao da su saznali za Nataliju u Eugeniua kada je Natalijin sin pozvao majku na telefon.

“Javio mu se vatrogasac. On je tražio Nataliju u ruševinama i ispričao njenom sinu šta se dogodilo”, dodao je De Rosa.

Đanluka Ardini, takođe je jedan od preživjelih, ali malo čega se sjeća.

Njegova djevojka Đulija Organo kaže da je čudo kako je njen dečko živ.

“Rekao mi je da se samo sjeća vatrogasca koji mu je govorio da se ne pomjera. Vjerujem da mu je želja da vidi rođenje svog sina dala snagu da izdrži”, ispričala je Đulija i dodala:

“Pravo je čudo što je živ. Ne mogu da pronađem prave riječi da opišem kako se osjećam”.

Njen dečko Đanluka Ardini pretrpio je frakture oba ramena, ali na žalost kolega koji je bio s njim nije preživio. Đanluka bi sljedećeg mjeseca trebalo da postane otac.