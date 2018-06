Ispratili tinejdžerku iz noćnog kluba, pa je uvukli u auto i grupno silovali

Trojica muškaraca su osuđena na više godina zatvora zbog grupnog silovanja tinejdežrke. Oni su osuđeni na osnovu iskaza žrtve i video snimaka.

Salih Altun (25), Sali Amet (23) i Omer Engin (24) su iskoristili pijano stanje u kojem se nalazila tinejdžerka (19) čije ime nije objavljeno 13. aprila ove godine u Kentu, Velika Britanija.

Salih i Sali su izašli iz kluba sa djevojkom i odveli su je u njihova kola, da bi im se sat nakon toga pridružio i Omerm nakon čega su je sva trojica silovala. Čitava agonija je trajala oko jednog sata, da bi nakon toga žrtva bila izbačena na ulicu iz automobila.

Detektiv Met Benks rekao je da je djevojka u klubu bila sa prijateljima, a da su je silovatelji odvojili od njih u ranim jutarnjim časovima, nakon čega su je iskoristili.

