Italijani proslavili Dan oslobođenja, orilo se Bella ciao sa prozora

Italijani su danas obilježili 75. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu pjevajući partizansku pjesmu “Bella ciao” sa prozora i terasa.

Neki su pjevali tu pjesmu, a neki su je puštali, na državni praznik Dan oslobođenja.

Tradicionalni skupovi i ceremonije nijesu održani zbog oštrih mjera uvedenih radi suzbijanja korona virusa.

Avioni ratnog vazduhoplovstva danas su nadlijetali Rim i u vazduhu ostavljali crvene, bijele i zelene tragove, u bojama zastave Italije.

Liberation Day: Today is the 75th anniversary of #Italy's defeat of fascism and the German occupation, Italians are singing #BellaCiao from their balconies #25aprile

