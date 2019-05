Izbori za Evropski parlament: Slabiji rezultat desnog i lijevog centra, rast zelenih, liberala i krajnje desnice

U 21 zemlji članici Evropske unije (EU), od ukupno 28, danas su se održali izbori za Evropski parlament. Na izborima oko 400 miliona ljudi iz EU imalo je mogućnost da bira svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih pet godina.

Prema do sada pristiglim preliminarnim rezultatima iz 11 zemlja članica i predizbornim najavama iz 17 država članica, 751 mesto u Evropskom parlamentu moglo bi da bude podijeljeno na sledeći način: Evropska narodna partija bi imala 173 mjesta, Socijaldemokrate 147, Alijansa liberala i demokrate plus Makronova Republika u pokretu 102, Zeleni 71, vropski konzervativci i reformisti 58, Evropa nacija i sloboda (Salvinijeva alijansa) 57, Evropa slobode i direktne demokratije ( Pokret 5 zvjezdica plus partija za Bregzit) 56, Evropska ujedinjena levica/Nordijska zelena ljevica 42 .

Potpredsednica grupe Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Ester de Lang kaže da se očekuje da EPP ostane najveća grupa i u novom sazivu Parlamenta.

De Lang je najavila da će EPP raditi na jačanju snaga centra.

“EPP ima šansu da bude najveća grupa u Evropskom parlamentu. Uočavamo tendenciju fragmentacije i smanjenja centra, a EPP kao vodeća stranka centra želi da ga ojača”, poručila je De Lang.

Ona je tokom izborne večeri u Brislu izjavila da Evropska narodna partija ima odgovornost da u pregovorima sa drugim grupama ojača snage evropskog centra i isporuči obećane rezulate građanima EU.

“Moramo da pokažemo rezultate u oblasti stabilnosti i evropskih rešenja”, zaključila je De Lang ispred evropskih konzeravativaca.

Slabiji rezultat konzervativne koalicije Merkel

Vladajuće partije u Njemačkoj osvojile su znatno manje glasova na današnjim izborima za Evropski parlament nego prije pet godina, dok su Zeleni dobili duplo više, a krajnja desnica nešto više, pokazuju rezultati na osnovu izlazne ankete.

Prema izlaznoj anketi televizije ARD, konzervativna koalicija njemačke kancelarke Angele Merkel osvojila je 28 odsto glasova, za razliku od 35,4 odsto na izborima 2014. godine, dok su socijaldemokrate dobile 15, odsto, a 27,3 odsto prethodni put.

Prema tim rezultatima, Zeleni su na drugom mjestu sa 22 odsto glasova, dok je krajnje desna Alternativa za Njemačku dobila 10,5 odsto, više nego na izborima za EP 2014. godine, ali manje nego na poslednjim parlamentarnim izborima 2017.

Mađarska: Fides u velikoj prednosti

Vladajuća mađarska stranka Fides osvojila je 56 odsto glasova na izborima za Evropski parlament, rezultati su izlaznih anketa.

Prema ovom istraživanju, stranka premijera Viktora Orbana prednjači ispred socijalista i ljevičarske Demokratske koalicije, za koje se očekuje da će osvojiti 10 odsto.

Nacionalistički Jobik osvojio je devet, a stranka Momentum sedam odsto glasova.

Odziv birača do 16.30 sati bio je 41,74 odsto, saopštila je Nacionalna izborna komisija.

Hrvatska: HDZ-u pet, SDP-u četiri mandata u EP

HDZ osvaja 23,04 odsto glasova, odnosno pet mandata u Evropskom parlamentu.SDP dobija 17,9 odsto glasova, što čini tri mandata.

Lista Mislava Kolakušića osvaja jedan mandat u Parlamentu, s 8,09 odsto glasova.

Hrvatski suverenisti prema drugim izlaznim anketama osvajaju 6,61 odsto glasova, odnosno jedan mandat.

Živi zid takođe osvaja jedan mandat u Evropskom parlamentu, s dobivenih 6,59 odsto glasova.

U Parlament će s jednim mandatom i Amsterdamska koalicija, koja osvaja 5,47 odsto glasova.

U Francuskoj najviše glasova osvojila stranka Marin le Pen

U Francuskoj najviše glasova osvojio je desničarski Nacionalni front na čijem čelu je Marin le Pen s 24 odsto, dok je partija predsjednika Emanuela Makrona osvojila 22.5, prenosi “Le Monde”.

Oglasilo se francusko predsjedništvo koje je saopštilo da je drugo mjesto razočaravajuće, ali da ne predstavlja kaznu, prenose agencije.

Treća je koalicija Evropska ekologija – Zeleni s 12.8 odsto glasova, a jedna od dvije vodeće francuske stranke u posljednjih pola vijeka, Republikanci, tek su četvrti s 8.3 odsto glasova.

Kurc pobijedio u Austriji

Na izborima za EP u Austriji, konzervativna stranka kancelara Sebastijana Kurca ostvarila je veliku pobjedu, dok je krajnje desna Slobodarska partija Austrije (FPO) završila daleko iza nje, na trećem mjestu, pokazuje projekcija austrijskog javnog servisa.

Prema projekciji objavljenoj po zatvaranju birališta, Kurcova Austrijska narodna stranka (OVP) dobila je 34,5 odsto glasova, socijaldemokrate 23,5 odsto, FPO 17,5 odsto, a Zeleni 13,5 odsto.

Projekcija se zasniva na 5.200 intervjua sprovedenih od utorka do danas.

Današnji izbori u Austriji veliki su test uoči parlamentarnih izbora u septembru, koji će biti održani pošto se koalicija OVP i FPO raspala poslije izbijanja korupcionaškog skandala prošle nedjelje. Lider FPO Hajnc-Kristijan Štrahe, dosadašnji vicekancelar, podnio je ostavku nakon objavljivanja videa snimljenog prije dvije godine, na kome on navodnoj ruskoj preduzetnici nudi političke usluge u zamjenu za donacije za stranku.

B.M.