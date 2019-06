Junker: Nećemo razmatrati sporazum o Bregzitu ko god bio nasljednik Mej

Neće biti novih pregovora oko sporazuma o razlazu između EU i Velike Britanije, ko god bio nasljednik Tereze Mej na čelu britanske vlade, rekao je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Više kandidata za nasljednika Mej, koja je podnijela ostavku sa mjesta šefa Konzervativne stranke i samim tim šefa vlade, reklo je da žele ponovo da otvore pregovore o dogovoru o Bregzitu.

Jedan od njih Boris Džonson, koji važi za favorita, zaprijetio je i da neće platiti račun za Bregzit predviđen u već usaglašenom sporazumu.

“Neće biti ponovnog pregovaranja o sadržaju sporazumu o povlačenju, zaključenog između EU i britanske čelnice. To nije ugovor između Tereze Mej i Žan-Klod Junkera, to je ugovor između Velike Britanije i EU i treba da ga poštuje budući britanski premijer ko god on bio”, rekao je Junker i ponovio da se neće ponovo pregovarati o tom sporazumu.

On je ponovio nešto što evropski lideri već mjesecima govore. Junker je, međutim, dodao da može biti razjašnjenja, preciziranja i dodatka kada je riječ o političkoj deklaraciji koja ide uz sporazum o razlazu.

“Ta deklaracija koja nije dio sporazuma o razlazu treba da odredi obrise budućeg trgovinskog odnosa između Londona i EU”, naveo je on.

Junker je rekao da je imao utisak posljednjih mjeseci da je glavna preokupacija britanskih političara bila da smijene Mej, a ne da tragaju za aranžmanom sa EU.

Na pitanje da li ima favorita među kandidatima da je zamijene, on je odgovorio odrečno.

EU već više mjeseci ponavlja da se ne može ponovo otvarati sporazum o odvajanju koji je britanski parlament tri puta odbacio.