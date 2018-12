Ko to vrijeđa Erdogana?

Od kako je Redžep Tajip Erdogan na vlasti u Turskoj, hiljade ljudi je optuženo zbog uvrede predsjednika. Samo u 2017. istraženo je više od 20.000 slučajeva, a više od 6.000 ljudi je izvedeno pred sud.

Od pokušaja puča 2015. godine naglo se povećao broj sudskih procesa protiv svih onih koji su na bilo koji način uvrijedili predsjednika. Jedan od njih je i Čenk Jigiter sa Univerziteta Ankara, jedan od akademskih građana koji su na osnovu dekreta o vanrednom stanju suspendovani sa posla. Zbog posta na društvenim mrežama u kojem je navodno koristio reč „pussy” opisujući Erdogana, prijeti mu kazna zatvora od 17 mjeseci.

Samo 2017. godine državno tužilaštvo je istražilo 20.539 slučajeva navodnog vrijeđanja predsjednika. Broj procesa pred sudom iznosi 6.033. Ali to da je uvreda predsjednika dio krivičnog zakonodavstva nije novi fenomen. Paragraf je postojao i prije Erdoganovog vremena – uveden je 1993. godine. Međutim, nikada ranije se paragraf nije koristio tako često kao posljednjih godina. To zna i profesor Jaman Akdeniz sa Bilgi Univerziteta u Istanbulu: „Od 2014. godine, od kako je Erdogan predsjednik, kažnjavanja su se naglo povećala.”

Ali, kako se odlučuje da li je jedan post ili izjava uvreda za predsjednika? Jigiter kaže: „Ne postoji ništa šta bi moglo navesti na to da sam u svom postu mislio na predsjednika. Kako je sudija mogao da dođe do tog zaključka? On misli da je postojala namjera koja je mogla da se pročita između redova posta.”

53 osuđena novinara

Sve je više i osuđenih novinara. Jedan od njih je i Onur Erem. U lijevo orijentisanom listu „Birgun” objavljen je njegov članak pod naslovom: „I Gugl to zna: Krađe, ubistva, AKP i Erdogan”. Erdem u čalnku između ostalog kaže: kada se u gugl upiše riječ „krađa” i „ubistvo”, automatski se nude rezultati koji sadrže riječi „Erdogan” i „AKP”. Erdem je zbog toga optužen za uvredu predsjednika i osuđen na 11 mjeseci i 20 dana zatvora. Kasnije je kazna zatvora pretvorena novčanu kaznu od oko 1.700 eura.

Prema podacima organizacije „Reporteri bez granica” do danas je u Turskoj izrečena kazna zatvora za 53 novinara. Predstavnik Turske u ovoj organizaciji, Erol Onderoglu, objašnjava: „I EU i Venecijanska komisija zalažu se za ukidanje ovog paragrafa. Ali Turska to odbija. Zbog toga se slobodno može reći da je ovaj paragraf simbol autoritarne vladavine u Turskoj.”

2015. godine policija je ušla u stan Ahmeta, čije je pravo ime poznato redakciji. Razlog: Policija je smatrala da se u stanu širi propaganda za terorističku organizaciju. Policija je zaplijenila dva postera. Na jednom je bila Erdoganova slika i tekst „parlamentarni gangster”, a na drugom takođe Erdogan i natpis „God save the Queer”. Ahmet je zbog toga optužen za vrijeđanje predsjednika i osuđen na 10 mjeseci zatvora.

Ahmetov advokat Davut Erkan kaže: „Kada se radi o uvredama predsjednika, sudije donose odluke koje nemaju nikakve veze sa zakonom. Ako neko kaže nešto što se predsjedniku ne sviđa, on ili ona će biti u opasnosti da budu osuđeni na kaznu zatvora. Osim toga, sudije ne mogu donijeti nikaku presudu protiv Erdogana, čak i kada bi željeli, jer se boje gubitka posla.”

Sve više je i političara koji su optuženi da su uvrijedili predsjednika. Jedan od političara, kojeg je i sam predsjednik najčešće optuživao, je šef opozicione Republikanske narodne stranke (CHP) Kemal Kiličdaroglu. Pored njega, tu je i potpredsjednik pro-kurdske Narodne demokratske stranke (HDP) Selahatin Demirtaš koji je od 2016. u zatvoru.

U razgovoru za DW, pravnik Kerem Altiparmak navodi da su presude Evropskog suda za ljudska prava (EuGH) jasne: „Prema ocjeni Evropskog suda nema izuzetka koji štiti predsjednika”. Ali to je turskim sudovima svejedno, smatra Altiparmak.

Endru Gardner iz Amnesti intenrenšenala podsjeća: „U drugim evropskim zemaljama postoje slične definicije krivičnog djela uvrede, ali se nigdje ne koriste kao u Turskoj”.