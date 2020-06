Korona u Evropi i strah od letjenja

Skoro sve granice u Evropi su ponovo otvorene. To će dovesti i do povećanja prometa na aerodromima. Onaj ko želi narednih dana da leti, mora da obrati pažnju na nekoliko stvari.

Oni koji ovih dana žele da odu na odmor u neku od zemalja Evropske unije, ne treba samo da se informišu o pravilima u vezi s korona-virusom u zemlji u koju putuju, već i o pravilima na aerodromima, ali i tokom leta.

Došao na aerodrom – i šta sad?

Prvo, ono najvažnije: staviti masku! Putnici na svim aerodromima u EU moraju da nose zaštitne maske i to otkako kroče na aerodrom, pa sve dok ne napuste onaj na koji su sletjeli. To piše u smjernicama koje je EU objavila za letove tokom pandemije korona-virusa.

Od tog pravila izuzimaju se djeca do šest godina starosti, koja iz zdravstvenih razloga ne mogu da nose maske. Osim toga, putnici moraju da na svakih četiri sata mijenjaju maske, kao i da redovno peru i dezinfikuju ruke. S obzirom na to da čekiranje, ukrcavanje i letjenje mogu da potraju i po nekoliko sati, putnici bi trebalo da u ručnom prtljagu imaju i zalihe – jednu ili dvije maske.

Šta se promijenilo do predaje prtljaga do ukrcavanja?

Kada je riječ o prtljagu, na najvećem broju njemačkih aerodroma sada važi pravilo da svaki putnik može u avion da unese samo jedan ručni prtljag. Time bi trebalo da se smanji opasnost od zaraze tokom bezbjednosnih kontrola. A i kod čekiranja i kontrola važi pravilo odstojanja od metar i po.

Kako bi se pridržavali minimalnog odstojanja, Udruženje aerodroma ADV savjetuje da se “razvuku” putnički procesi. Za to su odgovorni aerodromi. Prepreke i oznake na tlu trebalo bi da tako usmjeravaju redove da može da se ispuni pravilo o minimalnom odstojanju. Takođe bi trebalo da budu otvoreni dodatni šalteri za čekiranje, a sjedišta u čekaonicama blokirana.

Šta je s hranom i pićem?

Onaj ko bi rado da nešto pojede ili popije između čekiranja i leta, mora da razmišlja o tome da još dugo neće svi restorani i prodavnice biti otvoreni. Ali jelo i piće je – zamislite – i dalje dozvoljeno, bez obzira na obavezno nošenje maski.

Da li će biti provjere zdravstvenog stanja na aerodromima?

Za sada na njemačkim aerodromima nije obavezna upotreba toplotno-osjetljivih infracrvenih kamera i mjerenje temperature. Iz ADV pak saopštavaju da su, ukoliko takvi zahtjevi stignu, aerodromi i za to pripremljeni.

Lufthanza želi da svojim putnicima ponudi korona-test prije polijetanja. Prema pisanju magazina Špigel, ta avio-kompanija bi s tim počela već krajem juna ili najkasnije početkom avgusta na aerodromima u Frankfurtu i Minhenu. Lufthanzin portparol izjavio je da se ovo posebno odnosi na putnike koji putuju u zemlje u kojima ih na aerodromu ionako čeka korona-test.

Kolika je opasnost od zaraze u samom avionu?

Veoma mala – barem tako kažu avio-kompanije i proizvođač aviona Erbas. Razlog: vazduh u avionu cirkuliše odozgo na dolje. Tako kapljice koje se oslobađaju disanjem odlaze na pod aviona, a ne lete u lice susjednom putniku. Avio-kompanija Kondor je na svojoj internet-stranici objavila: “Vjerovatnoća da se neko zarazi u avionu je ista kao i u operacionoj sali neke njemačke klinike”.

Virusolog Jonas Šmit-Kanasit smatra da je to poređenje neprikladno. A u intervjuu radiju Dojčlandfunk direktor Instituta za tropske bolesti Bernhard Noht je rekao: “U operacionoj sali ležite sami na stolu, a oko vas je samo nekoliko ljekara”. U avionu je, dodaje, drugačije. “I to mora iskreno da se kaže”.

Čak iako postoji temeljno filtriranje vazduha, nema putovanja bez rizika, ukazuje virusolog i naglašava da, što je let duži, opasnost od zaraze je veća. “To znači da se znatno razlikuje let koji traje sat vremena, od prekookeanskih letova od deset sati, ili letova na Kanarska ostrva koji traju četiri-pet sati”, kaže Šmit-Kanasit.

Hoće li biti slobodnih sjedišta zbog povećanja odstojanja između putnika?

Jednu stvar je sigurno svako od nas naučio prethodnih mjeseci: što je veća udaljenost između dvije osobe, opasnost od prenošenja korona-virusa je manja. Zbog toga eksperti zahtijevaju da srednja sjedišta aviona ostanu slobodna ili čak čitav red.

To takođe preporučuju i službe EU za bezbjednost letjenja. Ali, avio-kompanije toga moraju da se pridržavaju samo ako faktor opterećenja leta to dozvoljava. To znači: putnici nemaju prava na slobodno susjedno sjedište i minimalna distanca do metar i po ne može uvijek da se garantuje.

Ekspert za avione Diter Šolc sa hamburškog Univerziteta za primijenjene nauke zbog toga upozorava da se ne potcjenjuju rizici letjenja tokom korona krize. “Letjenje za vrijeme pandemije može da dovede do drugog talasa zaraze i infekcije bi tako mogle još brže da se prošire po cijelom svijetu, nego na početku pandemije”.

Ako pak ne možete da otkažete let, onda Šolc preporučuje da rezervišete s.edište u posl.ednjem redu do prozora. Osim toga, putnici ne bi sm.eli da šetaju tokom leta i, ako je moguće, da nose masku sa filterom.