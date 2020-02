Korona virus i Italija: Gradovi pod karantinom, opustošene prodavnice

Zbog širenja infekcije, italijanske vlasti ograničavaju kretanje građana, zatvaraju škole i i otkazuju sportska takmičenja.

<<<Zašto se koronavirus brzo širi Italijom<<<

Italijanski zvaničnici su zatvorili karneval u Veneciji u pokušaju da uspostave kontrolu nad širenjem korona virusa u Evropi.

Karneval je završen dva dana ranije nego što je planirano.

Italija je zemlja sa najviše oboljelih od korona virusa u Evropi – 152 osobe su zaražene. Troje ljudi je umrlo.

U Milanu i Veneciji, gradovima na sjeveru zemlje, uvedena su stroga karantinska ograničenja.

U naredne dvije nedjelje, oko 50. 000 ljudi neće moći da napusti nekoliko gradova u Lombardiji i Venetu bez posebne dozvole. Čak i izvan ove zone, mnoge škole i firme su zatvorene, a sportske manifestacije su otkazane, poput nekoliko velikih fudbalskih utakmica.

“Blizu smo zone isključenja u gradu Kodonjo, epicentru korona virusa u Italiji. Policija kaže da ako pređemo ovu liniju, moraćemo da budemo u karantinu i da nećemo moći da napustimo grad neko vrijeme. Jedan stanovnik mi je rekao telefonom da je samo jedna prodavnica voća i povrća otvorena u gradu sa 16.000 ljudi”, napisao je na Tviteru Mark Loven, BBC novinar.

We’re near the exclusion zone beside #Codogno, the epicentre of #Italy’s #Coronavirus outbreak. Police say if we cross here, we’d need to quarantine and couldn’t leave for some time. A resident told me by phone just one fruit/vegetable shop is open in a town of 16,000 people. pic.twitter.com/lQUnE4GEDT

— Mark Lowen (@marklowen) February 23, 2020