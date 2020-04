Koronavirus mutirao u 33 soja, najsmrtonosniji dominantan u Evropi

Naučnici u Kini otkrili su više od 30 mutacija novog koronavirusa i kažu da to djelimično može objasniti zašto je Kovid-19 u određenim djelovima svijeta bio smrtonosniji nego u drugim.

Istraživači sa Univerziteta Džeđang rekli su da imaju “direktne dokaze” da mutacije virusa “mogu značajno promijeniti njegovu patogenost”, prenosi SkyNews.

Studiju je napisao tim koji u kom je bila i epidemiološkinja Li Lanćuan, jedan od najboljih kineskih naučnika. Ona je, navodno, prva predložila zatvaranje Vuhana, odakle je krenula epidemija.

Istraživači su identifikovali 33 mutacije novog koronavirusa, poznatog kao SARS-CoV-2, od kojih je 19 bilo novih.

Najsmrtonosnije mutacije koje su otkrivene tokom studije nađene su i kod većine pacijenata širom Evrope, objavio je časopis South Morning China Post.

Scientists in China have discovered more than 30 mutations of the new #coronavirus, which they say may partly explain why it has been more deadly in certain parts of the world https://t.co/vQsPPVdWgB

— SkyNews (@SkyNews) April 21, 2020