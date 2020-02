KOVID-19 potvrđen u još 20 zemalja, prvi slučajevi u Rumuniji, Danskoj i Estoniji

U posljednjih nedjelju dana 20 zemalja potvrdilo je prve slučajeve koronavirusa KOVID-19. Bolest se posebno brzo raširila u Italiji i Iranu – u Italiji je 400 osoba oboljelo i registrovano je 12 smrtnih slučajeva, dok je u Iranu preminulo 22 ljudi, a 141 osoba je inficirana.

Bolest je u proteklih nedjelju dana zabilježena u Danskoj, Estoniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, Austriji, Gruziji, Norveškoj, Španiji, Švajcarskoj, Brazilu, Pakistanu, Alžiru, Libanu, Omanu, Izraelu, Avganistanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Bolest potvrđena u skoro 50 zemalja širom svijeta

Ukupan broj zemalja u kojima su potvrđeni slučajevi novog koronavirusa približio se 50, javlja CNN. Virusa nema jedino na Antarktiku.

Prema posljednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, širom svijeta su KOVID-19 virusom zaražene 82.132 osobe, a od posljedica virusa je preminula 2.801.

Novi slučajevi u Evropi

Danas su i rumunske, estonske i danske vlasti potvrdile prve slučajeve novog koronavirusa.

U Rumuniji je obolio muškarac koji je bio u kontaktu sa Italijanom koji je boravio u Rumuniji ranije ovog mjeseca. On je u dobrom stanju, a ostalih sedam članova porodice zaraženog negativno je testirano na KOVID-19.

U Danskoj je prvi slučaj koronavirusa potvrđen kod muškarca koji se vratio iz Italije. On je izolovan u svom domu, sa sinom i suprugom, koji su negativni na koronavirus.

U Estoniji je zaražen muškarac koji se vratio iz Irana i on je, takođe, izolovan.

Japan zatvara sve škole do aprila

Predsjednik Vlade Japana Šinzo Abe zatražio je da se sve škole u toj zemlji zatvore do kraja marta, navodi Bloomberg.

Taj potez uslijedio je nakon što se Japan našao na udaru kritika zbog odluke vlasti o uvođenju karantina na kruzeru Diamond Princess ranije ovog mjeseca, koji nije uspio da spriječi širenje infekcije među članovima posade i putnicima.

Žena oboljela od koronavirusa po drugi put

U Japanu je danas jedna žena pozitivno testirana na koronavirus, nakon što se prethodno oporavila od te bolesti.

Krajem januara 40-ogodišnja žena je pozitivno testirana na KOVID-19, a 1. februara je otpuštena iz bolnice. Zato je tamošnje Ministarstvo saopštilo da pacijenti koji su inficirani novim koronavirusom moraju biti dva puta testirani prije izlaska iz bolnice.

Hodočasnicima iz inostranstva zabranjen ulazak u Saudijsku Arabiju

Saudijska Arabija zabranila je hodočašća u Meku i Medinu za strance.

CNN prenosi da je istorijska zabrana prva u “živom sjećanju”, i da preventivne mjere, osim nje, uključuju i zabranu ulaska državljana “zemalja u kojima su potvrđeni slučajevi koronavirusa”.

