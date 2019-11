Kraj opsade u Londonu: Troje mrtvih, britanska policija ranila napadača

Napadača koji je danas na Londonskom mostu nožem usmrtio troje ljudi, britanska policija je ranila, reagujući na incident kao na napad povezan sa terorizmom.

Povrijeđeno je pet osoba, a kako prenose britanski mediji, pucnjavi je prethodila tuča grupe muškaraca na mostu.

Zatim je stigla policija, kojoj je prijavljeno da je došlo do napada nožem.

Policajci su ispalili više hitaca.

Vjeruje se da je osumnjičeni, koji je preminuo na mestu incidenta, na sebi nosio lažan eksplozivan prsluk, prenosi BBC.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

Snimak koja se širi društvenim mrežama prikazuje muškarca kojeg su drugi prolaznici srušili na tlo, dok drugi muškarac u odelu bježi od njega i čini se da mu je oduzeo veliki nož.

“U ovom trenutku, okolnosti u vezi sa incidentom na Londonskom mostu i dalje nisu jasne. Ipak, iz predostrožnosti, trenutno reagujemo na ovo kao da je riječ o incidentu povezanim sa terorizmom”, navela je policija na Tviteru.

Londonska policija saopštila je da je osumnjičeni priveden. Potvrdili su da je povrijeđeno pet osoba i istakli da su na napad nožem reagovali kao da je povezan sa terorizmom.

WATCH: Moment the London Bridge stabbing suspect is shot dead by police. The MET Police have revealed they're treating it as a 'terror incident' #LondonShooting

MORE: https://t.co/SiuWrsKw6R pic.twitter.com/nNNGvefybF

— RT UK (@RTUKnews) November 29, 2019