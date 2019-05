Kraudsorsing, nova moda ukrajinske politike

Kandidat Volodimir Zelenski je kraudsorsingom (crowdsourcing – prikupljanje ideja i sredstava na internetu) na društvenim medijima došao do svoje pobjedničke platforme za predsjedničku kampanju i potencijalne članove kabineta, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Onda je 27. maja partija Sluga naroda svježe inaugurisanog predsjednika onlajn objavila konkurs za mjesta na njenoj izbornoj listi za vanredne izbore zakazane za 21. jul.

Sada, držeći se svog neortodoksnog stila fokusiranog na digitalno, administracija Zelenskog je preko nove onlajn platforme pokrenula javni poziv za idejne projekte i kandidate za mjesta u timu.

S nazivom “Lift” organizatori je opisuju kao način da se iskoriste znanja i vještine javnosti da se pomogne rješavanje nekih od ukrajinskih najurgentnijih problema.

Ako ništa drugo, to je pokušaj nove administracije da zacementira imidž Zelenskog kao autsajdera i da ublaži snažno nepovjerenje u političare među prosječnim Ukrajincima poslije decenija kronizma i jalovih reformi.

“Potrebno nam je mnogo ljudi na svakom nivou”, rekao je za RSE Svjatoslav Juraš, 23-godišnji savjetnik u izbornom štabu Zelenskog za kojeg se očekuje da bude na izbornoj listi stranke Sluga naroda u julu. On je rekao da je traženje pomoći “iskreno” i “neophodno” kako bi se našli ljudi neuprljani starom politikom i korupcijom.

Kraudsorsing je rijedak u svijetu ukrajinske politike, skoro neprobojnom bunkeru koji su decenijama kontrolisali dobro uvezani insajderi nepovjerljivi prema novim idejama ili ljudima spolja.

Ali poslije ubjedljive pobjede Zelenskog na aprilskim izborima – s najvećom razlikom u ukrajinskoj postsovjetskoj istoriji – postoje naznake da bi kraudsorsing i onlajn regrutovanje mogli postati uobičajene metode sastavljanja političkih timova.

Makar još jedan autsajder s političkim ambicijama misli tako. Svjatoslav Vakarčuk, rok zvijezda obrazovana na Zapadu kojeg neki opsuju kao ukrajinski odgovor na Bona, ovog mjeseca najavio je stvaranje stranke prikladno nazvane Glas (Golos na ukrajinskom) i obećao da će pokrenuti kraudsorsing inicijativu.

Pozajmice iz američke političke strategije

U onlajn regrutovanju civilnog društva, ukrajinski političari izgleda pozajmljuju strategiju američkih progresivnih političara, koji su onlajn regrutovanjem poslije 2016. doprineli većem učešću mladih i pripadnika manjina na izborima za Kongres 2018.

Grupe poput Kandiduj se za nešto (Run For Something), Ona treba da se kandiduje (She Should Run) i Politički akcioni komitet Pokreni napredak (Launch Progress PAC), koji su omogućili sredstva za pripremu mladih da se kandiduju, doživjele su da neki od njih pobijede na manje važnim izborima.

Juraš, koji tvrdi da su mu se ljudi zainteresovani da uđu u tim Zelenskog neformalno javljali “svaki dan”, rekao je da je Lift pokrenut za “strukturno dopiranje do javnosti i pronalaženje kvalifikovanih ljudi”.

Sajt Lifta opisuje tu platformu kao nešto što “povezuje sposobne specijaliste i inovacije. Ima za cilj pozitivne promjene u zemlji i njen opšti socioekonomski i kulturni razvoj”.

Savjetnik predsjednika i direktor za digitalnu sferu Mihajlo Fedorov napisao je na Fejsbuku (Facebook) da je u jednom danu od pokretanja Lifta, administracija dobila 753 rezimea i 834 predloga za projekte ili rješenja.

Anketa Sociološke grupe Rejting ovog mjeseca ustanovila je da 43,8 odsto ukrajinskih glasača podržava stranku Sluga naroda – nedovoljno za parlamentarnu većinu ali blizu – uprkos činjenici da je njena izborna lista nepopunjena ili makar tajna.

Maska za kontroverzna imenovanja

Neki stručnjaci, međutim, vide kraudsorsing potragu za novim licima kao pokušaj da se zamaskiraju druga. Oni sugerišu da saveznici Zelenskog možda pokušavaju da neutrališu kritike u vezi s nekim kontroverznijim postavljanjima u administraciji.

Oleksij Haran, profesor političkih nauka na kijevskoj Mohila akademiji i šef za istraživanje u Fondaciji Ilko Kučeriv za demokratske inicijative, rekao je za RSE da je posebno zabrinjavajuće imenovanja Andrija Bohdana kao šefa kabineta Zelenskog.

“Imenovanje Bohdana je veoma loš znak”, ne samo zbog njegovih veza s kontroverznim oligarhom, rekao je Haran, “već i zato što otvoreno krši zakon”.

Bohdan, advokat tajkuna Ihora Kolomojskog koji je radio kao pravni savjetnik Zelenskog tokom kampanje i koji je tvrdio da mu je usadio ideju o kandidovanju za predsjednika, imao je funkciju u vladi tokom administracije svrgnutog predsjednika Viktora Janukoviča.

Zakon iz 2014. zabranjuje da viši zvaničnici iz Janukovičeve ere budu na funkciji u budućim ukrajinskim vladama.

Ministarstvo pravde je presudilo da je Bohdan obuhvaćen zakonom i Odbor za javnu lustraciju, nevladina organizacija osnovana za praćenje tog zakona, podnijela je tužbu zbog nedavnog postavljanja Bohdana.

Bohdan je tvrdio da se zakon ne odnosi na njega, pošto se, prema drugom zakonu, šef kabineta predsjednika ne smatra javnim službenikom.

Sam Zelenski je povezan s Kolomojskim preko oligarhovog vlasništva ukrajinske televizijske stanice 1+1, koja je emitovala humoristički program Zelenskog i njegov sitkom “Sluga naroda”, kako se sada zove njegova politička stranka, ali i preko savjetnika i drugih resursa.

Zelenski, međutim, insistira da nije u obavezi prema oligarhu, ljutom neprijatelju svog rivala na izborima i bivšeg predsjednika Petra Porošenka. Kolomojski se vratio u Ukrajinu prvi put poslije dvije godine uoči inauguracije Zelenskog.

Haran je rekao da nisu sva imenovanja Zelenskog loša i da je bilo za očekivati da se predsjednik “oslanja na ljude koje poznaje”.

“Mislim da su momci postavljeni (u predsjedničku administraciju) kreativni, pametni su, oni su neka vrsta spin doktora”, rekao je Haran. “Pitanje je, međutim, koliko su profesionalni, da li će moći da sprovode predsjednikove prioritete”.

Novi Glas u kraudsorsing areni

Stranku Zelenskog na parlamentarnim izborima – izgleda slično taktikom – izazvaće stranka Glas Svjatoslava Vakarčuka, koji je predstavio partiju i svoju kandidaturu rekavši da se nada da će “uništiti stari način vođenja politike i stvoriti novi način vođenja politike”.

U nastojanju da kapitalizuje antiestablišmentsko raspoloženje u ukrajinskom društvu koje je pomoglo dolasku Zelenskog na vlast, ta partija takođe pokušava da od civilnog društva dobije nove ljude i ideje.

Poruka na stranačkom sajtu glasi: “Dobrodošli u tim pravih promjena! Naš tim je otvoren za svakog ko je spreman da uđe”.

Jarema Duh, šef pres službe Glasa, rekao je za RSE da je stranka dobila više od 8.000 upita od ljudi zainteresovanih da se pridruže.

Ove nedjelje ta stranka planira da zvanično pokrene onlajn sistem prijave “za sve koji se slažu… i podržavaju” stranački manifest.

“Glavna stvar je da pokušavamo da promijenimo stari način vođenja politike u novi”, rekao je Duh. “Osnova je dovesti nove ljude”.

Ali sadašnji poslanici ne treba da se prijavljuju.

“Oni su imali svoju šansu”, rekao je Duh.