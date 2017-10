LIVE: Buran referendum: Za nezavisnost 90 odsto Katalonaca

Katalonska vlada je saopštila da je 90.9 odsto građana izašlih na referendum o nezavisnosti zaokružilo opciju “da”.

Regionalne vlasti su saopštile i da je na 7.87 odsto, odnosno 176,565 listića bio označen odgovor “ne”, za ostanak pod vlašću Madrida.

Katalonija ima 5.340.000 stanovnika sa biračkim pravom, što znači da je na referendum izašla manjina – 42.3 odsto. 2.020.144 je glasalo “za”.

Navedeno je i da su to rezultati na osnovu prikupljenih glasova koje španska policija nije usjpela da zaplijeni. Portparol katalonske vlade Đordi Turulj rekao je da je akcija španske policije spriječila oko 777.000 stanovnika Katalonije da iskoriste svoje pravo.

Prethodno je premijer Karles Pućdemon proglasio pobjedu opcije za nezavisnost. Istakao je da je napravljen put za jednoglasno proglašenje nezavisnosti.

Nakon objave rezultata referenduma u Kataloniji, na trgovima su se okupili ljudi da proslave pobjedu.

9:52- Maduro: Odupri se, Katalonijo! Latinska Amerika ti se divi

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro osudio je “brutalnu represiju” nad demonstrantima koji su branili zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije.

Osim toga, Maduro je španskog premijera Marijana Rahoja nazvao diktatorom.

Burno tokom referenduma

Tokom dana su se u Kataloniji dogodili veliki neredi, povrijeđeno je više od 800 osoba u sukobima pristalica nezavisnosti i policije koja je pod kontrolom Madrida.

This is 2017. Riot police violently attack firefighters protecting peaceful protesters during #CatalanReferendum pic.twitter.com/wR9ckc9wzo — Stephen Pritchard (@etiennelefleur) October 2, 2017

Radnički sindikati iz Katalonije su pozvali na regionalni štrajk, zakazan za utorak. Kako se navodi u pozivu stanovnicima španske pokrajine, povod za protest su “ogromna kršenja prava i sloboda”.

Španska policija je zatvorila 46 biračkih mjesta, 27 u Barseloni, po šest u Taragoni i Đironi i sedam u Ljeidi. Civilna garda je intervenisala na takođe 46 biračkih mjesta, 14 u Barseloni, 12 u Taragoni, osam u Đironi i 12 u Ljeidi.

Tokom dana se oglasila i katalonska policija, koja je navela da je zatvorila 244 biračkih mjesta širom Katalonije, a kasnije je saopšteno da je glasanje bilo potpuno onemogućeno na 79 od 2.315 birališta.

Portparol katalonske vlade je dodao i da bilo onemogućeno korišćenje gotovo 400 školskih objekata, za koje je planirano da budu mjesta za izjašnjavanje građana. Dodao je i da je određeni broj biračkih listića “ukraden”.

Premijer Španije Marijano Rahoj se obratio javnosti i istakao da “nikakav referendum nije održan” i podsjetio da je Ustavni sud Španije proglasio izjašnjavanje građana Katalonije neustavnim.