London želi privremenu carinsku uniju nakon Brexita

Velika Britanija želi privremenu carinsku uniju u prelaznom periodu nakon izlaska iz EU i za to ne bi trebalo da plati, saopštio je ministar za Brexit, David Davis, a Evropska komisija (EK) odgovorila da će to pomno proučiti.

Britanci su predložili dogovor o tranzicionom periodu sa Evropom nakon sprovođenja Brexita kako bi se omogućila što slobodnija trgovina robom, prenosi SEEbiz.

London predlaže uvođenje privremene carinske unije kako bi se se očuvala tijesna veza s evropskom carinskom unijom, navodi se u saopštenju.

U tom tranzicionom periodu koje bi se dogovorilo s Briselom, Ujedinjeno Kraljevstvo bi nastojalo da sklopi nove ambiciozne trgovinske sporazume širom svijeta.

EU je objavila da će pomno proučiti te predloge, ali njima će se baviti tek pošto se postigne napredak u pregovorima.

Davis je, odgovarajući na pitanje hoće li Britanija morati platiti kako bi privremeno ostala u carinskoj uniji EU, kazao da ne misli da je tako.

“Morate me pustiti da pregovaram o tome što će se događati u tom prelaznom periodu”, rekao je Davis.

On je otkrio da se pregovarač EU za Brexit, Michel Barnier razljutio na pitanje takozvanog računa za razvod što EU želi dogovoriti odmah, prije nego što će se raspravljati o daljem odnosu Britanije i Evrope.

“Imaćemo dugu raspravu. Michel se ljuti na nas. Kaže da moramo dati svoj predlog. Biće dosta teško. No na kraju nećemo plaćati deset milijardi godišnje kao što to činimo sada. Riješićemo to”, rekao je Davis i dodao da Britanija neće dogovoriti brojku o izlasku do oktobra.