Merkel: Rizik od koronavirusa i dalje visok, opasnost nije prošla

Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je danas da je pandemija korona virusa daleko od kraja, dok u toj zemlji raste strah od drugog talasa epidemije uslijed rasta broja novozaraženih u pojedinim regionima.

Merkel je rekla da je oporavak evropske ekonomije njen glavni cilj, pošto Njemačka 1. jula preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskoj uniji, ali je istakla da svako nosi odgovornost za poštovanje higijenskih i pravila socijalnog distanciranja.

“Rizik koji predstavlja virus i dalje je ozbiljan. To je lako zaboraviti jer je Njemačka do sada dobro prošla u krizi, ali to ne znači da smo zaštićeni i da rizika više nema. To nije slučaj, kao što pokazuju ove regionalne epidemije“, navela je Merkel.

Njemačke vlasti su ponovo uvele restriktivne mjere na zapadu zemlje, u oblasti s oko 500.000 stanovnika, u kojoj je oko 1.300 radnika u klanici kompanije Tenis pozitivno testirano na korona virus.

Zaraza korona virusom potvrđena je u Njemačkoj kod blizu 195.000 ljudi, od kojih je umrlo više od 9.000.

U svijetu je infekcija potvrđena kod više od 9,9 miliona ljudi, od kojih je umrlo blizu 500.000.

Dvije od nekoliko najvećih američkih država ponovo su uvele određena ograničenja zbog korona virusa, uslijed skoka broja novih slučajeva infekcije.

Indija je danas prijavila više od 18.000 novozaraženih, čime je broj osoba kod kojih je potvrđena infekcija prešao 500.000. Više potvrđenih slučajeva od Indije imaju jedino Sjedinjene Američke Države, Brazil i Rusija.