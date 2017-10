Mogerini: Evropa će biti ujedinjena kada Balkan postane dio EU

Evropski kontinent će biti ujedinjen onda kada Balkan napokon postane dio Evropske unije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini.

Mogerini je na svečanoj dodjeli Nagrade grada Magdeburga “Car Oto veliki” (Kaiser-Otto-Preis 2017) izjavila da su svi stanovnici evropskog kontinenta Evropljani, ali da taj prostor još uvijek nije ujedinjen.

U tom kontekstu je podsjetila da je Magdeburg pobratim Sarajeva i da je nakon rata u BiH pomogao obnovu bh. prijestolnice, koju je Mogherini nazvala “lijepim, fascinantnim i istinski evropskim gradom”.

“Poput Sarajeva i ostatak Balkana je Evropa. Ljudi sa Balkana su Evropljani. Naš kontinent će tek biti ujedinjen onda kada Balkan napokon postane dio naše Unije. Sjetite se da su izbori koje su naši očevi i majke ponekad donosili bili nepopularni, ali su bili u pravu. Ponekad moramo biti hrabri i napraviti pravi korak”, kazala je Mogerini.

Dodala je da je da će se lično zalagati da do kraja svog mandata sve zemlje Balkana poduzmu korake ka članstvu u EU.

“Vjerujem da je to moguće, to je ono što oni žele i to je ono što je nama potrebno za naš kontinent i našu sigurnost”, kazala je Mogerini.